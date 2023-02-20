Джо Байден в Киеве: ключевые кадры по визиту американского президента

В Киев 20 февраля прибыл президент Соединенных Штатов Джо Байден. Президент Украины отметил, что его визит является важнейшим проявлением поддержки для всех украинцев.

Ключевые фото и видео с визита американского лидера – смотрите дальше в материале 24 Канала.

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Первые фотографии и видео приезда Байдена в Киев

Президент США Джо Байден 20 февраля приехал с неанонсированным визитом в украинскую столицу. Его встретил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Киеве / Фото из сети

Около 12-ти в сети появились первые кадры, на которых видно, как президент США вместе с президентом Владимиром Зеленским проходит вблизи Михайловского собора. На видео слышно, как раздается сирена, извещающая о воздушной тревоге.

Джо Байден прибыл в Киев: смотрите видео

Президент США встретился с Владимиром Зеленским: смотрите видео

Президенты почтили память погибших защитников на Софийской площади, сообщают журналисты. Отметим, что 20 февраля в Украине – День Героев Небесной сотни.



Джо Байден и Владимир Зеленский почтили память погибших защитников / Фото из сети

Кстати, рядом с президентами можно увидеть также заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибига. Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена является важнейшим проявлением поддержки для украинцев.

Байден прибыл в Украину, чтобы поддержать украинцев перед годовщиной вторжения / Фото ОП

В Киев с американским президентом приехал также его советник по нацбезопасности Джон Салливан. Фото с ним опубликовал глава офиса президента Андрей Ермак.



Байден приехал со своим советником по нацбезопасности Джоном Салливаном / Фото Андрея Ермака

Первая леди Елена Зеленская также встретилась с президентом Соединенных Штатов. СМИ показали кадры их встречи.

Первая леди встретилась с президентом США / Фото ОП

Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины,

– отметил Байден.

Отметим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал визит Байдена "стратегическим". По его словам, сегодня лидеры стран решат немало вопросов, а также ускорят "подвисшие".

Визит Джо Байдена в Киев в "стратегических целях" / Фото ОП

Обратите внимание Байден в Киеве: в сети шутят, что бы мог посетить президент США

Приезд американского президента транслируют ведущие мировые СМИ. В частности, поделилось кадрами его неожиданного визита в Украину.

Сам Джозеф Байден заявил, что завтра будет объявлен новый многомиллионный пакет военной поддержки для Украины. Речь идет о поддержке на сумму 500 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американских партнеров за большую поддержку украинского народа. Глава государства поделился трогательными кадрами визита президента США.

Украина чувствует поддержку Соединенных Штатов и лично Президента Джозефа Байдена в эти нелегкие времена борьбы,

– отметил президент Украины.

Джозеф Байден в Киеве 20 февраля: смотрите видео

Отметим, что на то, что в Украину направляются топ-гости, указывало много факторов. В частности, утром произошло масштабное ограничение движения в Киеве, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими коллегами в Брюсселе, а заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник анонсировал неожиданный сюрприз для украинцев.