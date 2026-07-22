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24 Канал Новости Украины Президент Украины назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ
22 июля, 15:02
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Обновлено - 15:13, 22 июля

Президент Украины назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ

Даниил Жоров

Вечером 21 июля появилась информация о том, что Александр Сырский покинет пост главнокомандующего ВСУ. Это произошло после нескольких дней массовых протестов во многих городах Украины.

Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Об этом говорится в указах президента Украины. 

Что известно о новой должности Драпатого? 

Владимир Зеленский в среду, 22 июля, издал два указа. Указом № 628/2026 он освободил Михаила Драпатого от должности командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины. 

А в указе № 630/2026 он постановил: 

Назначить Драпатого Михаила Васильевича главнокомандующим Вооружённых сил Украины, 
– говорится в документе.

 

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Вооруженные Силы Украины
Владимир Зеленский
Михаил Драпатый