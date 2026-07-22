Президент Украины назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ

Вечером 21 июля появилась информация о том, что Александр Сырский покинет пост главнокомандующего ВСУ. Это произошло после нескольких дней массовых протестов во многих городах Украины.

Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Об этом говорится в указах президента Украины. Что известно о новой должности Драпатого? Владимир Зеленский в среду, 22 июля, издал два указа. Указом № 628/2026 он освободил Михаила Драпатого от должности командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины. А в указе № 630/2026 он постановил: Назначить Драпатого Михаила Васильевича главнокомандующим Вооружённых сил Украины,

– говорится в документе.