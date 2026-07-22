22 июля, 15:02
Обновлено - 15:13, 22 июля
Президент Украины назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ
Вечером 21 июля появилась информация о том, что Александр Сырский покинет пост главнокомандующего ВСУ. Это произошло после нескольких дней массовых протестов во многих городах Украины.
Новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый. Об этом говорится в указах президента Украины.
Что известно о новой должности Драпатого?
Владимир Зеленский в среду, 22 июля, издал два указа. Указом № 628/2026 он освободил Михаила Драпатого от должности командующего Объединёнными силами Вооружённых сил Украины.
А в указе № 630/2026 он постановил:
Назначить Драпатого Михаила Васильевича главнокомандующим Вооружённых сил Украины,
– говорится в документе.