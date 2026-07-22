Новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Про це йдеться в указах президента України.

Що відомо про нову посаду Драпатого?

Володимир Зеленський у середу, 22 липня видав два укази.

Указом №628/2026 він звільнив Михайла Драпатого з посади Командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України.

А в указі №630/2026 він постановив:

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Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних Сил України,
– йдеться в документі.