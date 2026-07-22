Новим головнокомандувачем стане Михайло Драпатий. Про це йдеться в указах президента України.
Що відомо про нову посаду Драпатого?
Володимир Зеленський у середу, 22 липня видав два укази.
Указом №628/2026 він звільнив Михайла Драпатого з посади Командувача обʼєднаних сил Збройних Сил України.
А в указі №630/2026 він постановив:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Призначити Драпатого Михайла Васильовича Головнокомандувачем Збройних Сил України,
– йдеться в документі.