Мы должны наказать Россию, – Зеленский выступил в ПАСЕ после подписания соглашения о Спецтрибунале

Владимир Зеленский выступил в ПАСЕ после подписания соглашения о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России. Он подчеркнул, что только этот механизм дает шанс наказать виновных в развязывании войны против Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Council of Europe. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы после подписания соглашения о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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Зеленский призвал Европу действовать сообща

Глава государства подчеркнул, что именно этот трибунал – реальный механизм привлечения к ответственности за преступления, на которые не имеют влияния другие международные институты.

Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что агрессия должна иметь юридические последствия, и этот процесс должен быть делом всей объединенной Европы.

Мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию. И мы должны сделать это вместе во всей Европе,

– добавил президент.

Владимир Зеленский завершил свое выступление словами: "Слава Украине!"