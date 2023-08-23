Неоднозначный визит: о чем говорила президент Венгрии на Закарпатье

С рабочим визитом в Украину прибыла президент Венгрии Каталин Новак. 22 августа она выступила в Закарпатье, а 23 августа примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.

В риторике Каталин Новак мало позитивного в ситуации в Украине. Об этом 24 Канала сообщил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что в выступлении президентки не хватает конкретики и реальной помощи.

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О чем говорила Каталина Новак

Конкретики по ситуации в Украине не прозвучали, также не было сказано ни слова о Крымской платформе. Речь венгерской главы Тибор Томпа назвал "смесью пиара с шовинизмом".

Она говорит о том, что привезла в Закарпатье силу 15 миллионов венгров. Сегодня в Венгрии проживает менее 10 миллионов. Кто дал право госпоже Каталин говорить от граждан других стран? Я, как украинский венгр, такого права ей не давал,

– сказал Тибор Томпа.

Каталин Новак сообщила, что дальше посетит Киев, чтобы помочь тем, на кого напали, а также отметила, что хочет, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, жили достойными европейских норм.

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Чего Венгрия хочет от Украины

После официальной части госпожа Каталин имела встречи в закрытом формате. Она общалась руководителями местных венгров, в частности, с Партией венгров в Украине КМКС. По словам Тибора Томпа, там она получила определенные установки, с которыми уехала в Киев.

Она говорила, что перед президентом Украины будет поднимать вопрос обучения венгров на Закарпатье. Местные руководители хотели бы получить индульгенцию не учить украинский язык и не преподавать предметы на украинском. Это все для того, чтобы венгры, которые являются гражданами Украины, и в дальнейшем были крепостными для Орбана и дешевой рабочей силой,

– подчеркнул Тибор Томпа.

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