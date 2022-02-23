Президент Зеленский провел встречу с бизнесменами

23 февраля 2022 , 20:08
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Источник:

"Украинская правда"

Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретился с представителями крупного бизнеса в Украине. Это произошло на фоне напряженной ситуации с Россией.

СМИ сообщили, что были представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины. Возле Офиса президента было "скопление" черных авто VIP-класса.

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Встреча президента с бизнесменами была результативной. Услышали друг друга, и предприниматели выразили поддержку государству. Они готовы подставить плечо. Присутствовало руководство Офиса президента и силового блока, в частности, СБУ,
 – сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Среди участников встречи заметили:

  • днепровского бизнесмена и бывшего народного депутата Геннадия Корбана;
  • бывшего народного депутата, главы "Партии регионов" и владельца группы "Альтком" Бориса Колесникова;
  • народного депутата и экс-главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту;
  • бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого;
  • бывшего заместителя главы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкова;
  • генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу;
  • гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко;
  • народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана;
  • соучредитель строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

Как Украина противодействует российской агрессии

  • Президент 22 февраля обратился к гражданам. Он объявил о призыве резервистов первой очереди, встрече с бизнесом и укреплении обороны Украины. Попросил украинцев объединяться и сохранять спокойствие.
  • Верховная Рада Украины 23 февраля на фоне российской угрозы одобрила изменения в госбюджет. На обеспечение украинской армии выделили дополнительные средства и увеличили финансирование на 9 миллиардов гривен.
  • Также была информация, что на встречу с президентом в Украину приехали олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

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Автор: Оксана Княжик