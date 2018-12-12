Президентом Украины может стать "темная лошадка"
Несмотря на то, что де-юре президентская избирательная кампания еще не стартовала, де-факто потенциальные кандидаты на главную должность страны уже вовсю раскручивают рекламно-агитационный маховик, традиционно обещая украинцам золотые горы
Не дремлют и социологи, которые активно измеряют градус электоральных симпатий и антипатий. На днях результаты свежего исследования обнародовал Киевский международный институт социологии. Согласно полученным данным КМИС, если бы выборы главы государства проходили в ноябре, то за Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,9% наших соотечественников (21,2% среди тех, кто определился с выбором), за шоумена Владимира Зеленского – 8,2% (14,6%), за действующего президента Петра Порошенко – 6,5% (11,6%).
Четвертую строчку в рейтинге электоральных симпатий занимает экс-регионал, а ныне лидер оппозиционной платформы "За жизнь!" Юрий Бойко. За него свой голос готовы отдать 6,2% (11%) опрошенных. За главного радикала страны Олега Ляшко – 4,9% (8,7%), за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 4,6% (8,2%). 2,1% (3,8%) украинцев как гаранта Конституции видят фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука при том, что сам музыкант еще не заявлял о вероятном участии в избирательном марафоне.
Вакарчук и Зеленский держат интригу
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4,7% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 9,3% – решили вовсе не участвовать в голосовании, 27,6% – еще не определились, за кого голосовать и 2,4% отказались отвечать на вопросы интервьюеров КМИСа.
Интересная картина складывается во втором туре. На этом решающем этапе Петр Порошенко проигрывает возможным кандидатам – Бойко, Вакарчуку, Тимошенко и Зеленскому. А вот госпожа Тимошенко в случае выхода во второй тур рискует уступить только главному "кварталовцу".
О чем свидетельствуют предвыборные настроения украинцев и стоит ли ожидать на поствыборные "сюрпризы"? Это и другие вопросы сайт 24 канала адресует заместителю директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антону Грушицкому.
Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий / Фото Укринформ
Согласно данным социологического опроса, обнародованного на днях КМИСом, Владимир Зеленский в президентском рейтинге уступает лишь Юлии Тимошенко и занимает почетное второе место. Чем объясняется такой феномен?
Это в первую очередь, запрос на новые лица. Но есть некоторый парадокс в том, что с одной стороны население хочет видеть новые лица, а с другой стороны не готово голосовать за тех, кого не знает. Соответственно, когда появляется кто-то общеизвестный из вне политики (Зеленский, Вакарчук), конечно, они сходу могут аккумулировать поддержку как люди, которые способны привнести изменения в страну.
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Довольно часто можно услышать упреки в адрес социологов, мол, вы включаете в опрос Зеленского и Вакарчука, которые еще не объявили о намерении участвовать в избирательном марафоне. Что скажете по этому поводу?
На самом деле, пока не произошла регистрация, список кандидатов является чисто гипотетическим. Хотя в случае с тем же Зеленским... Появились билборды, которые могут двузначно интерпретироваться: либо как реклама нового сезона телешоу, либо как, собственно, начало избирательной кампании. Поэтому еще раз замечаю: пока нет официально зарегистрированных кандидатов, любой список является возможным и включение этих людей в список и их высокая поддержка должна рассматриваться как определенный диагноз общества. Если каждый десятый (даже больше) респондент готов проголосовать за Владимира Зеленского – это означает, что что-то не так в политической системе и это нужно анализировать именно под этим углом.
Интрига от Зеленского / Фото из открытых источников
То есть, высокий рейтинг лидера студии "Квартал 95" является приговором ныне действующим политикам?
Слово "приговор" слишком эмоционально нагруженное. Но действительно – это демонстрирует, что население готово голосовать за малоизвестного именно в политической сфере человека, что является ярким свидетельством высокого неверия людей в тех, кто считает себя профессиональными политическими деятелями.
Но можно так пошутить, пошутить и в шутку определить "шутливого" победителя.
Для начала нужно четко понимать, как проводятся социологические опросы. Наши интервьюеры приходят к респондентам домой и проводят с ними интервью на различные вопросы. В частности, показывают условный бюллетень и просят выбрать кандидата, за которого они проголосуют. Многие люди выбирают Зеленского. Вопрос: как они действительно будут голосовать, если он реально будет баллотироваться?
Проблема заключается в том, что около 40% избирателей Зеленского – это лица в возрасте до 30 лет. Его электорат очень молод и здесь, кстати, возникает вопрос, а пойдут ли они действительно на избирательные участки, или это просто протестный ответ во время интервью.
Это первый момент, который может несколько снизить его поддержку, поскольку у нас традиционно последовательно голосуют избиратели старшего возраста, например, избиратели Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, Юрия Бойко.
Второй важный момент. Пока человек не заявил о себе как о политике, против него не ведется жесткая антикампания.
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Приведите, пожалуйста, наглядный пример.
Яркий пример – Сергей Лещенко. Как только известный журналист объявил о политической карьере, как Пилипп из конопли появляется история с его квартирой. Эта, справедливо или несправедливо раскрученная история, сильно подмочила его репутацию и сильно ударила по его будущих политических перспективах. Поэтому мы не можем исключать, что если Владимир Зеленский действительно объявит о своем участии и его конкуренты действительно почувствуют в нем угрозу, не появится ли компромат, который будет распространяться определенными каналами информации. Понятно, что за ним будет стоять один из телеканалов, и мы все прекрасно знаем какой именно, но это же далеко не единственный источник информации. Поэтому на этапе кампании возможно сбивание уровня его поддержки.
Также очень важно, какими именно будут его месседжи. К примеру, какова его политика в отношении войны с Россией или политика в отношении реформ в стране. На этих вопросах поддержка Зеленского может упасть. Но сейчас у нас нет ни одного явного лидера. Мы имеем относительного лидера Юлию Тимошенко. Ее отрыв от других является политтехнологически комфортным, но это не означает, что она является общенациональным лидером в глазах большинства населения. Лидером, который способен повести страну и провести качественные реформы. Собственно, поэтому любой, кто станет президентом, столкнется с атмосферой критики и пессимизма, в рамках которой реализовать любую инновацию или реформу будет достаточно сложно. У нас даже военная агрессия у Керченского пролива сразу обрастает представлениями об электоральных предпосылках всего этого, а это очень плохо для общества.
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А может ли, по вашему мнению, во второй тур выйти какая-то совершенно неожиданная фигура, такая себе "темная лошадка"?
Безусловно. Мы в первую очередь обращаем внимание на несколько моментов. Первое и главное. Отсутствие явного лидера или двух лидеров, которые ранее точно боролись бы за выход во второй тур, а затем уже и во втором туре. У нас такого сейчас нет. Все кандидаты имеют поддержку, которая может легко перебиться процентом тех, кто еще не определился за кого голосовать. Поэтому действительно может случиться ситуация, когда появится совершенно новый человек, не представленный сейчас даже в списках, который может не только пробиться во второй тур, но и победить. Яркий пример – 2014 год, где по состоянию на середину февраля в анкеты опросов имя Петра Порошенко даже не вставлялося, но через несколько месяцев он с рекордной поддержкой стал Президентом Украины.
Поэтому подобную ситуацию нельзя исключать. Если сохранятся нынешние тенденции и ничего внезапного не произойдет (резкий обвал уровня жизни, обострение отношений с Россией и тому подобное) – ситуация будет оставаться такой как есть сейчас. Но если случится нечто неожиданное, действительно может появиться человек, который резко станет популярным и затмит всех остальных, поскольку все остальные имеют относительно небольшую поддержку среди населения нашей страны.
Как бы вы сегодня оценили (в сравнении со всеми прошлыми президентскими выборами) процент тех, кто не определился с выбором и тех, кто проигнорирует избирательное время "Ч"?
Могу сказать, что стало меньше тех, кто во время опросов говорит, что собирается голосовать и уже определился. То есть, несколько выше процент тех, кто не отрицает участие в выборах, но в то же время не знает за кого отдать голос. Открытым остается вопрос: пойдут ли они на избирательные участки? Если сохранится нынешний список кандидатов, вполне возможно, что эти люди просто не пойдут на выборы и, скорее, это скажется не столько на процентах поддержки, сколько на более низкой явке. А в случае, если явка будет очень низкой, например, меньше 50%, это станет основанием говорить о нелегитимности избранной власти. То есть, юридически даже при низкой явке выборы будут признаны законными и будет избран президент, но получается, что руководителем государства станет человек, за которого проголосовало меньше половины избирателей. Это также будет расшатывать ситуацию в стране и дискредитировать власть в глазах народа.
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