Президентом Украины может стать "темная лошадка"

Несмотря на то, что де-юре президентская избирательная кампания еще не стартовала, де-факто потенциальные кандидаты на главную должность страны уже вовсю раскручивают рекламно-агитационный маховик, традиционно обещая украинцам золотые горы

Не дремлют и социологи, которые активно измеряют градус электоральных симпатий и антипатий. На днях результаты свежего исследования обнародовал Киевский международный институт социологии. Согласно полученным данным КМИС, если бы выборы главы государства проходили в ноябре, то за Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,9% наших соотечественников (21,2% среди тех, кто определился с выбором), за шоумена Владимира Зеленского – 8,2% (14,6%), за действующего президента Петра Порошенко – 6,5% (11,6%).

Четвертую строчку в рейтинге электоральных симпатий занимает экс-регионал, а ныне лидер оппозиционной платформы "За жизнь!" Юрий Бойко. За него свой голос готовы отдать 6,2% (11%) опрошенных. За главного радикала страны Олега Ляшко – 4,9% (8,7%), за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 4,6% (8,2%). 2,1% (3,8%) украинцев как гаранта Конституции видят фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука при том, что сам музыкант еще не заявлял о вероятном участии в избирательном марафоне.



Вакарчук и Зеленский держат интригу

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4,7% респондентов вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 9,3% – решили вовсе не участвовать в голосовании, 27,6% – еще не определились, за кого голосовать и 2,4% отказались отвечать на вопросы интервьюеров КМИСа.

Интересная картина складывается во втором туре. На этом решающем этапе Петр Порошенко проигрывает возможным кандидатам – Бойко, Вакарчуку, Тимошенко и Зеленскому. А вот госпожа Тимошенко в случае выхода во второй тур рискует уступить только главному "кварталовцу".

О чем свидетельствуют предвыборные настроения украинцев и стоит ли ожидать на поствыборные "сюрпризы"? Это и другие вопросы сайт 24 канала адресует заместителю директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антону Грушицкому.



Заместитель директора КМИС Антон Грушицкий / Фото Укринформ

Согласно данным социологического опроса, обнародованного на днях КМИСом, Владимир Зеленский в президентском рейтинге уступает лишь Юлии Тимошенко и занимает почетное второе место. Чем объясняется такой феномен?

Это в первую очередь, запрос на новые лица. Но есть некоторый парадокс в том, что с одной стороны население хочет видеть новые лица, а с другой стороны не готово голосовать за тех, кого не знает. Соответственно, когда появляется кто-то общеизвестный из вне политики (Зеленский, Вакарчук), конечно, они сходу могут аккумулировать поддержку как люди, которые способны привнести изменения в страну.

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Довольно часто можно услышать упреки в адрес социологов, мол, вы включаете в опрос Зеленского и Вакарчука, которые еще не объявили о намерении участвовать в избирательном марафоне. Что скажете по этому поводу?

На самом деле, пока не произошла регистрация, список кандидатов является чисто гипотетическим. Хотя в случае с тем же Зеленским... Появились билборды, которые могут двузначно интерпретироваться: либо как реклама нового сезона телешоу, либо как, собственно, начало избирательной кампании. Поэтому еще раз замечаю: пока нет официально зарегистрированных кандидатов, любой список является возможным и включение этих людей в список и их высокая поддержка должна рассматриваться как определенный диагноз общества. Если каждый десятый (даже больше) респондент готов проголосовать за Владимира Зеленского – это означает, что что-то не так в политической системе и это нужно анализировать именно под этим углом.



Интрига от Зеленского / Фото из открытых источников