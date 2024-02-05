Надеждин свой номер отбыл: какое будущее может ожидать конкурента Путина на выборах
В России набирает силу движение жен мобилизованных "Путь домой". Женщины 3 февраля устроили митинг на Манежной площади в Москве. Однако "оппозиционный" политик с антивоенной позицией, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, Борис Надеждин это мероприятие проигнорировал.
Глава благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Надеждин заявил: все, что от него требовалось, он уже сделал. Далее он не собирается участвовать ни в одной предвыборной кампании.
Читайте также "Подарок для Путина на выборы": Forbes пишет, что враги стремятся до марта захватить Купянск
"Халиф на час"
Надеждин не планирует становиться политиком, ведь он все понял и сильно "обжегся".
Он свой номер отбыл. Надеждин прекрасно понимает, что его не зарегистрируют кандидатом в президенты. Более того, он не собирается за это вообще бороться,
– отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".
Надеждин останется "Халифом на час", и этот час уже закончился. После всего этого он вернется к своему естественному состоянию – депутата, политика 3 – 4 эшелона, известного только специалистам в политологии. Хотя выдвижение кандидатом в президенты – это "ядерный взрыв" в его карьере.
"Как продемонстрировала предвыборная кампания и Борис Надеждин, рано или поздно власть в России упадет кому-то под ноги. Это произойдет в результате большой драки за трон. Подберет эту власть какой-то достаточно случайный человек, например, Надеждин или Екатерина Дунцова", – предположила Романова.
Будущий президент России уже среди нас
В конце концов Владимир Путин стал таким же совершенно случайным человеком в политике, которого выбрал олигарх Борис Березовский вместе с дочерью Бориса Ельцина – Татьяной Дьяченко и политиком Анатолием Чубайсом.
"В России власть не перейдет никому в результате выборов. Сначала демократия, а потом уже выборы, а не наоборот. Тиран не может устраивать демократических выборов – никогда такого не было. Рано или поздно в России какие-то изменения произойдут – в результате большой крови и войны, но будущий нормальный президент России уже живет среди нас", – уверена Ольга Романова.
Участие Бориса Надеждина в выборах президента России: что известно
- Один из главных вероятных конкурентов Владимира Путина на выборах передал в российский ЦИК 31 января 105 тысяч подписей в свою поддержку. Центризбирком в течение 10 суток должен принять решение о регистрации Надеждина кандидатом в президенты.
- В то же время в ЦИК отметили, что более 15% подписей, которые собрал Надеждин, являются забракованными. Согласно закону России, процент таких подписей не должен превышать отметку 5%.
- Также рабочая группа ЦИК рекомендовала не допускать Надеждина к участию в президентских выборах из-за большого количества забракованных подписей. Надеждин отметил, что планирует "отбивать" подписи.