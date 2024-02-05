Надеждин свой номер отбыл: какое будущее может ожидать конкурента Путина на выборах

В России набирает силу движение жен мобилизованных "Путь домой". Женщины 3 февраля устроили митинг на Манежной площади в Москве. Однако "оппозиционный" политик с антивоенной позицией, который выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, Борис Надеждин это мероприятие проигнорировал.

Глава благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Надеждин заявил: все, что от него требовалось, он уже сделал. Далее он не собирается участвовать ни в одной предвыборной кампании.

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"Халиф на час"

Надеждин не планирует становиться политиком, ведь он все понял и сильно "обжегся".

Он свой номер отбыл. Надеждин прекрасно понимает, что его не зарегистрируют кандидатом в президенты. Более того, он не собирается за это вообще бороться,

– отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Надеждин останется "Халифом на час", и этот час уже закончился. После всего этого он вернется к своему естественному состоянию – депутата, политика 3 – 4 эшелона, известного только специалистам в политологии. Хотя выдвижение кандидатом в президенты – это "ядерный взрыв" в его карьере.

"Как продемонстрировала предвыборная кампания и Борис Надеждин, рано или поздно власть в России упадет кому-то под ноги. Это произойдет в результате большой драки за трон. Подберет эту власть какой-то достаточно случайный человек, например, Надеждин или Екатерина Дунцова", – предположила Романова.

Будущий президент России уже среди нас

В конце концов Владимир Путин стал таким же совершенно случайным человеком в политике, которого выбрал олигарх Борис Березовский вместе с дочерью Бориса Ельцина – Татьяной Дьяченко и политиком Анатолием Чубайсом.

"В России власть не перейдет никому в результате выборов. Сначала демократия, а потом уже выборы, а не наоборот. Тиран не может устраивать демократических выборов – никогда такого не было. Рано или поздно в России какие-то изменения произойдут – в результате большой крови и войны, но будущий нормальный президент России уже живет среди нас", – уверена Ольга Романова.

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