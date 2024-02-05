Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Надєждін заявив: все, що від нього вимагалось, він вже зробив. Далі він не збирається брати участь у жодній передвиборчій кампанії.

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"Халіф на годину"

Надєждін не планує ставати політиком, адже він все зрозумів та сильно "обпікся".

Він свій номер відбув. Надєждін чудово розуміє, що його не зареєструють кандидатом в президенти. Ба більше, він не збирається за це взагалі боротися,

– наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Надєждін залишиться "Халіфом на годину", і ця година вже закінчилася. Після усього цього він повернеться до свого природного стану – депутата, політика 3 – 4 ешелону, відомого лише спеціалістам в політології. Хоча висування кандидатом в президенти – це "ядерний вибух" в його кар'єрі.

"Як продемонструвала передвиборча кампанія та Борис Надєждін, рано чи пізно влада в Росії впаде комусь під ноги. Це відбудеться внаслідок великої бійки за трон. Підбере цю владу якась досить випадкова людина, наприклад, Надєждін чи Катєрина Дунцова", – припустила Романова.

Майбутній президент Росії вже серед нас

Зрештою Владімір Путін також став такою ж абсолютно випадковою людиною в політиці, якого обрав олігарх Борис Березовський разом з донькою Бориса Єльцина – Тетяною Дьяченко та політиком Анатолієм Чубайсом.

"В Росії влада не перейде нікому в результаті виборів. Спочатку демократія, а потім вже вибори, а не навпаки. Тиран не може влаштовувати демократичних виборів, ніколи такого не було. Рано чи пізно в Росії якісь зміни відбудуться – в результаті великої крові та війни, але майбутній нормальний президент Росії вже живе серед нас", – впевнена Ольга Романова.

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