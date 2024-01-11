Проте Кремль не допустив її навіть до виборів, напевно злякавшись, що вона може стати реальною конкуренткою Владіміру Путіну. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що Дунцова могла об'єднати тих росіян, які не підтримують Путіна.

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Планується присяга Путіну

В Росії протягом усієї її історії виборів, які відбувається в Україні чи мають пройти у США, ніколи не було. Починаючи з московського великого князівства, московського царства, імператорської Росії, Радянського Союзу та пострадянській Росії не відбувалось так, щоб на місце одного начальника внаслідок волевиявлення народу прийшов інший.

Проте захід, якій відбудеться 15 – 17 березня, взагалі жодного відношення ні до чого не має. Це не вибори, навіть не імітація виборів, а планується присяга всього російського населення на вірність Путіну. Присягають йому й зокрема кандидати в президенти, інакше вони не будуть допущені до виборів.

Дунцову не допустили до виборів, тому що вона не збиралась присягати Путіну,

– зазначив опозиційний журналіст.

Звичайно в неї немає досвіду, вона не готова зіграти велику політичну роль, проте Дунцова представляє небезпеку для російської влади, тому що очевидно, що не є проєктом Кремля. Саме тому й було вирішено не допускати її до виборів.

Могла б зібрати реальні голоси

Також в Кремлі добре пам'ятають феномен Світлани Тихановської, коли нікому не відома жінка, яка ніколи не займалася політичною діяльністю раптом перемогла на президентських виборах багаторічного досвідченого диктатора Алєксандра Лукашенка.

"Очевидно, що Дунцова не виграла б вибори: Путіну б "намалювали" 80%, а їй – 0%. Проте принаймні вона могла б зібрати якусь кількість реальних голосів. Якби її допустили до виборів, це б дало шанс приблизно 20 мільйонам росіян, які виступають проти Путіна, створити якусь двіжуху. Природно, що це не сталося, тому все йде за сценарієм Кремля", – пояснив Ігор Яковенко.

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