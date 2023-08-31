Никогда не брошу свое государство, – Зеленский о вероятности выборов и своем баллотировании
Источник:RPT
Если война продолжится, а президентские выборы все же состоятся, Владимир Зеленский, вероятно, будет выдвигать свою кандидатуру. Он заявил, что не бросит свое государство.
Ранее Зеленский заявил, что выборы возможны только в случае выполнение некоторых условий. В частности Украине нужны деньги на проведение выборов, а международные наблюдатели должны находиться и в окопах для обеспечения прозрачности.
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Зеленский не боится проиграть
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что по закону Украина не может проводить выборы во время военного положения. Президент готов к изменениям законодательства – Зеленский не хочет, чтобы ему говорили, что он боится проиграть выборы. Он добавил, что ничего не боится.
В ответ на вопрос, будет ли баллотироваться Владимир Зеленский на следующих выборах, он дал неоднозначный ответ.
Если будет идти война и если выборы будут проходить – я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я гарант Конституции. И я ее защищаю. В любом случае,
– заявил Зеленский.
Президент заявил, что у него огромная поддержка населения. Однако вопрос стоит в сохранении прочности страны. Он не позволит так просто тревожить население. Для проведения выборов должны быть:
- Военные должны иметь право проголосовать. Всюду должны быть международные наблюдатели – как это было раньше.
- Нельзя терять людей, выехавших за границу. Они должны иметь соответствующую инфраструктуру, чтобы отдать голос за желаемого кандидата или кандидата.
- Следует минимизировать риск для жизни граждан во время выборов. Украина должна сделать все, чтобы на избирательных участках было безопасно.
- Также Украине нужны деньги на выборы. Государство не будет использовать на выборы те средства, которые сейчас идут на приобретение оружия.
Выборы во время войны вряд ли будут
- Раньше свои 5 причин, почему выборы невозможны во время войны выразил советник Офиса президента Михаил Подоляк. Они совпали с проблемами, которые назвал Владимир Зеленский – дополнительно советник назвал невозможность провести агитацию кандидатами.
- Руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк убеждена, что дискуссия о проведении выборов сейчас пренебрежение. Выборы будут после победы Украины.
- ЕС и США лоббируют проведение выборов в 2024 году, ведь должна происходить сменность власти. Однако выборы вызывают критику кандидатов, что может навредить единству государства.