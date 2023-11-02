У Зеленского прокомментировали возможность президентских выборов во время войны
Среди украинцев продолжаются дискуссии о возможности проведения президентских выборов. Они касаются рисков с точки зрения безопасности, обеспечения права людей быть избранными или избирать, проведения агитационных мероприятий и так далее.
На уровне Офиса Президента Украины нет дискуссий относительно проведения президентских выборов. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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"Эти дискуссии продолжаются на разных уровнях. В частности, на уровне политических партий, парламента. Это нормальные дискуссии. Это не значит, что завтра выборы точно будут или их точно не будет. Надо, чтобы общество умело об этом говорить", – сказал чиновник.
Консенсуса в обществе нет
Михаил Подоляк отметил, что сегодня в Офисе Президента Украины не обсуждается вопрос выборов. Кроме того, в обществе нет консенсуса о возможности проведения президентских выборов.
Сегодня этого консенсуса нет. Общество откровенно говорит, что пока не видит возможности провести эти выборы так, чтобы они были абсолютно объективными с точки зрения "эти баллотируются, проводят агитацию, имеют возможность быть избранными или избирать" и так далее,
– сказал он.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что этот вопрос нуждается в общественном обсуждении с помощью различных технологических действий. В частности, масштабных социологических опросов.
Подоляк о возможности президентских выборов: смотрите видео
Президентские выборы в 2024 году: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по закону Украина не имеет права проводить выборы. Он подчеркнул, что выборы должны проходить на нашей территории, военные должны иметь возможность проголосовать. В частности, речь идет о тех героях, которые находятся на первой линии. Кроме того, нужны наблюдатели со всего мира, чтобы выборы были прозрачными и демократическими.
- Также украинский лидер отметил, что находящиеся за рубежом украинцы имеют право отдать свой голос. Еще одним важным вопросом является безопасность. Выборы необходимо провести так, чтобы не было рисков бомбардировки, однако они будут. Кроме того, государство не будет использовать на выборы средства, которые идут на приобретение оружия.
- С другой стороны, Зеленский отметил, что не опасается проиграть выборы. Поэтому президент готов к изменению законодательства. На вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих выборах, он сказал, что если продлится война и выборы состоятся, то он никогда не бросит свое государство.