Президентские выборы – тренировка перед парламентскими, – эксперт

Президентские выборы – тренировка перед парламентской кампанией. Кандидатов не из первой пятерки сложно назвать техническими. Они не слишком распылят голоса фаворитов гонки. А у Зеленского отдельное задание.

Такое мнение 24 канала высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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"Если бы в списках кандидатов было только пять человек, то можно было бы говорить о президентских выборах. А так, их будет около тридцати. Все очень разные, с разной мотивацией. Поэтому эти выборы – тренировка перед парламентскими", – считает Небоженко.

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В то же время, отмечает эксперт, некоторые делают ошибку, баллотируясь в президенты, а некоторые наоборот – хотят решить свои конкретные проблемы с правоохранительными органами.

Восстановленный в должности глава фискалов Насиров участвует в выборах, чтобы потом снять с себя обвинения в коррупции. Кто бы ни стал президентом, откроет против Насирова уголовные дела. Тогда он заявит, что это политическое преследование, поскольку он был кандидатом в президенты. И уже выигрывает. А вот участие экс-главы СБУ Игоря Смешко – большая политическая ошибка. Он влиятельный и сильный человек, ему не нужна публичность. Смешко – кабинетный человек,

– отмечает Виктор Небоженко.

В то же время, по мнению политолога, кандидатов не из пятерки лидеров нельзя назвать техническими или "спойлерами". Любой технический кандидат хочет доказать, что он настоящий, а не картонный персонаж. Вот появился кандидат Юрий Тимошенко. Такую политтехнологии, замечает Небоженко, обычно запускают в мажоритарных округах на парламентских выборах. Но на президентских не делают двойников фаворитов. Это наоборот – только мобилизует электорат вокруг основного кандидата. Двойник только привлечет больше внимания к Юлии Тимошенко, поскольку люди подумают, что их пытаются обмануть.

Так называемые технические кандидаты не слишком сильно распылят голоса первой пятерки. У Тимошенко и Порошенко – у каждого свой ядерный электорат. У Зеленского – молодежь, которая будет куражиться и мстить людям пожилого возраста за украинскую политику. Но все может произойти. Темпы взяты высокие. Электорат Зеленского и Порошенко вообще не пересекаются. И тем не менее, Зеленский высмеивает политику Порошенко. И это сильнейший удар. Задача Зеленского – унизить образ Порошенко, а не забрать его голоса,

– подчеркнул Виктор Небоженко.

Напомним, по состоянию на 17 января 12 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Восемь из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%

Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.