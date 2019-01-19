Президентські вибори – тренування перед парламентськими, – експерт

Президентські вибори – тренування перед парламентською кампанією. Кандидатів не з першої п’ятірки складно назвати технічними. Вони не надто розпорошать голоси фаворитів перегонів. А в Зеленського окреме завдання.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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"Якби в списках кандидатів було тільки п'ять осіб, то можна було б говорити про президентські вибори. А так, їх буде близько тридцяти. Всі – дуже різні, з різною мотивацією. Тому ці вибори – тренування перед парламентськими", – вважає Небоженко.

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Водночас, зауважує експерт, деякі роблять помилку, балотуючись у президенти, а деякі навпаки – хочуть вирішити свої конкретні проблеми з правоохоронними органами.

Відновлений на посаді глава фіскалів Насіров бере участь у виборах, щоб потім зняти з себе звинувачення в корупції. Хто б не став президентом, то відкриє проти Насірова кримінальні справи. Тоді він заявить, що це політичне переслідування, оскільки він був кандидатом у президенти. І вже виграє. А от участь екс-глави СБУ Ігоря Смєшка – велика політична помилка. Він – впливова та сильна людина, йому не треба публічності. Смєшко – кабінетна людина,

– зазначає Віктор Небоженко.

Водночас, на думку політолога, кандидатів не з п’ятірки фаворитів не можна назвати технічними або "спойлерами". Будь-який технічний кандидат хоче довести, що він справжній, а не картонний персонаж. Ось з'явився кандидат Юрій Тимошенко. Таку політтехнологію, зауважує Небоженко, зазвичай запускають у мажоритарних округах на парламентських виборах. Але на президентських не роблять двійників фаворитів. Це навпаки – тільки мобілізує електорат навколо основного кандидата. Двійник тільки приверне більше уваги до Юлії Тимошенко, оскільки люди подумають, що їх намагаються обдурити.

Так звані технічні кандидати не надто сильно розпорошать голоси першої п'ятірки. У Тимошенко та Порошенка – у кожного свій ядерний електорат. У Зеленського – молодь, яка буде куражитися і мстити людям похилого віку за українську політику. Але все може статися. Темпи взято високі. Електорати Зеленського та Порошенка взагалі не перетинаються. І тим не менше, Зеленський висміює політику Порошенка. І це найсильніший удар. Завдання Зеленського – принизити образ Порошенка, а не забрати його голоси,

– підкреслив Віктор Небоженко.

Нагадаємо, станом на 17 січня 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Вісьмох із них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.