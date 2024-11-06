Президентство Трампа: какие главные вызовы возникают перед Украиной

Дональд Трамп –избранный президент США. Соответственно перед Украиной могут возникнуть новые вызовы.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик озвучил 24 Каналу мнение, что до января вызовы перед Украиной останутся такими, что и сейчас.

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Вызовы до января 2025 года

Дубовик рассказал, что Украине сейчас треб сдерживать российское наступление и стабилизировать фронт, пока поступает американская помощь. Трамп может оказать давление на Россию и заставить ее отказаться от ультиматумов. Однако он может нажать на Киев, чтобы Украина признала свое поражение.

Признавайте реалии и соглашайтесь на такой мир. Да, он вам не нравится, но он лучше, чем война. Война для вас бесперспективна. Скорее всего будет выбран такой вариант, потому что мы слышали его и от будущего вице-президента Ди Вэнса, и от Маска, который играет идеологически важную роль для власти, что придет в Белый Дом,

– отметил директор Центра международных исследований.

Позиция Трампа

По его словам, нельзя называть Трампа непредсказуемым и непоследовательным политиком. Наоборот еще со времени, когда он был просто магнатом не задействованным в политике, он последовательно придерживался своих видений и позиций. В частности, сейчас их можно разделить на следующие:

Трампу не нравится нынешнее мироустройство. Поэтому для него война России против Украины – как вызовы мироустройства – неинтересна.

Россия угрожает Европе. Трампу это не интересно, потому что он заставляет Европу самой отвечать за свою безопасность.

Он против НАТО, а это вызов для коалиций вокруг Украины, в частности, Рамштайна.

Симпатия Трампа к Путину

"Поэтому я не вижу здесь никакой непредсказуемости, я вижу последовательную позицию об антиглобалистической роли США в мире, когда она не должна решать все проблемы в мире, а не Европа. Украина расположена в Европе, пусть европейцы и дают ей помощь", – заметил Дубовик.