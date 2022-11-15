Вслед за Лавровым: президенту Аргентины стало плохо на саммите G20, "минус" и премьер Камбоджи

Президент Аргентины Альберто Фернандес приостановил участие в саммите G20 на Бали. Аргентинскому политику стало плохо.

Фернандес приостановил свое участие в саммите G20 по рекомендации президентской медицинской службы. Сообщается, что у него произошел приступ гипотонии и головокружения.

К теме В футболке "с трезубцем": политтехнолог прокомментировал фото Лаврова, отпущенного из больницы

У президента Аргентины произошел приступ гипотонии

В результате было решено провести тщательные диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений. Пока нет официальной точной информации о том, где Альберто Фернандес и с тех пор как начал чувствовать себя плохо.

Кроме того, не известно, что будет с остальной его официальной повесткой дня на саммите на Бали. Во вторник, 15 ноября, он должен был принять участие в форуме по инфраструктуре, организованном Джозефом Байденом.

Также у Фернандеса была двусторонняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Премьер Камбоджи тоже заболел

Премьер-министр Камбоджи Гун Сен отменил встречи, которые он должен был провести на саммите G20 на Бали. Соответствующее решение он принял после получения положительного результата на COVID-19.

Об этом премьер-министр Камбоджи сообщил в социальных сетях. Гун Сен, действующий глава Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), получил положительный результат перед проведением встреч на саммите G20.

На Бали у него были запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером Китая Си Цзиньпином. Гун Сен заявил, что возвращается домой из Индонезии.

На саммите G20 госпитализировали Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров попал в больницу на Бали после прибытия на саммит G20. Данные о госпитализации Лаврова 14 ноября сообщили ряду иностранных СМИ.

У Лаврова обнаружили проблемы с сердцем, и он посетил больницу в Санглах, где его обследовали. В Кремле традиционно отрицали информацию о главе МИД.

Представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео с Лавровым, который сидит в шортах в номере и уверяет якобы ему неплохо.

. На саммите G20 выступил президент Владимир Зеленский . Глава государства предложил формулу мира.

Узнайте больше – Лаврова госпитализировали на Бали: смотрите видео