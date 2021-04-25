Джо Байден инициировал личную встречу во время последнего телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Они должны обсудить войну в Украине. Из помощника мэра Санкт-Петербурга Путину удалось стать президентом. В начале карьеры к нему относились презрительно.

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Байден хочет встретиться с Путиным

Джозеф Байден отметил Владимиру Путину о непоколебимой поддержке США своих европейских союзников. Он выразил обеспокоенность относительно возведения российских войск к линии разграничения. Площадкой для встречи президентов может стать Австрия, Финляндия или Швейцария.

Предстоящая встреча президентов США и России: смотрите видео

Как развивалась карьера Путина

В 1990-х годах будущий президент России имел прозвище "Моль". Сначала он был помощником мэра, впоследствии его заместителем. Однако уже в 1999 году Борис Ельцин сделал его президентом. Товарищи Путина стали олигархами, которые до сих пор попадают в журнал Forbes.

Путин создал новое поколение олигархов в России: смотрите видео

Масштабные военные учения СБУ

Служба безопасности Украины начала масштабные антитеррористические учения. Их проведут в большинстве украинских областей. Военные тренировки уже начали в Харьковской, Одесской, Херсонской и Сумской областях. В отдельных районах могут временно ввести особый режим.

Как проходят учения в разных областях Украины: смотрите видео

СНБО вместо судов

Совет нацбезопасности и обороны в 2021 году активно вводит санкции против украинских олигархов и коррупционеров. Также важные решения непосредственно принимает Владимир Зеленский. По мнению экспертов, власть должна реформировать старые институты и прийти к принципу распределения власти на судебную, законодательную и исполнительную.

Как СНБО заменило работу судов в Украине: смотрите видео

Реабилитация для ветеранов АТО

В городе Ирпень Киевской области военнослужащие проходят реабилитацию за деньги американской диаспоры. В центре есть уникальные тренажеры, которые привезли из США. Курс восстановления для каждого бойца выбирают индивидуально.

Уникальные тренажеры для реабилитации воинов АТО: смотрите видео