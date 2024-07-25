Для достижения мира в Украине: какие механизмы может задействовать Трамп

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах завершит войну в Украине за 24 часа. Как экс-президент США собирается сделать это пока подробно неизвестно, однако если будет трамповский мир, то, скорее всего, не на условиях, о которых мечтал Владимир Путин.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он предположил, что границы 2022 года – часть плана Трампа и это может поставить Путина в крайне сложное положение.

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План Трампа

Обещание Трампа завершить войну в Украине за 24 часа, вероятно, будет в рамках того, что написал Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Не исключено, что Трамп потребует вывода российских войск до границ 2022 года в обмен на снятие санкций с России.

Напомним, 16 июля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом. После этого он обнародовал "мирный план" для Украины, который может использовать Трамп.

"Я не удивлюсь, если там появятся слова о возвращении границ 24 февраля 2022 года. Однако этот вариант вообще неприемлем для Путина", – сказал Каспаров.

Для российского диктатора любая территориальная уступка абсолютно недопустима. Кроме того, вступление свободной Украины в НАТО аннулирует все цели войны.

Кремль нервничает, потому что изменилась динамика. Я думаю, что сейчас для Украины ситуация будет улучшаться, потому что американцы будут пытаться показать, что именно они настоящие лидеры,

– отметил российский оппозиционный политик.

По мнению российского оппозиционера, 19 августа Трамп может приехать в Киев. Высокая вероятность такого визита как раз во время конгресса демократов, чтобы отвлечь внимание.

