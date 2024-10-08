При главном условии: Украину могут пригласить в НАТО до окончания войны

Запад увидел, что Украина мощный контрибутор безопасности в Европе. Поэтому Киев может получить приглашение о вступлении в НАТО до окончания войны.

Но есть главное условие, которое напрямую зависит от Украины. Подробнее 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Смотрите также "Немецкий сценарий" окончания войны: что это такое, подходит ли Украине и как отреагирует Путин

Какое главное условие вступления Украины в НАТО

С одной стороны, Украина немедленно хочет вступить в НАТО. С другой – заявляет, что территориями не торгует и частями не будет присоединяться. Однако и сам Североатлантический альянс этого не желает, а будет принимать Украину в международно признанных границах. Правда, гарантии безопасности согласно статье 5 Вашингтонского договора будут действовать только на подконтрольную Киеву территорию.

Интересно Вступление в НАТО "в обмен" на оккупированные территории: что на самом деле означает такое предложение

Запад не соглашается с аннексией украинских территорий и не признает суверенитет России над оккупированными. Но учитывая то, что наше государство очень просится вступить в НАТО, то в военно-политическом блоке готовы рассмотреть в качестве компромисса принятие Украины в тех пределах, которые есть. Но для этого нужно и само согласие Украины.

Если сейчас Украина будет заявлять, мол, "нас такое не устраивает пока не освободим 100% своей территории", тогда НАТО поставит вопрос: "Чего тогда морочите голову? По какому вступлению говорите? Освобождайте на 100% территории, и только тогда постучите и скажете, что наконец готовы". То есть мы сами себя загоняем в тупик,

– отметил Юрий Романюк.

К слову, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в Североатлантическом альянсе. Это может произойти 12 октября на встрече "Рамштайн".