Когда в Украине могут выключаться свет: назвали условие

Этой осенью благодаря защитникам украинского неба и энергетикам украинцам еще не пришлось снова приучаться жить с графиками отключения света. В то же время, к сожалению, это может измениться.

В Центре исследования энергетики подчеркнули, что это может произойти в случае похолодания. Если температура воздуха опустится до -8...-10 градусов, украинцам придется снова достать фонари и повербанки.

Обратите внимание Есть три вида угрозы: энергообъекты Украины защитили не только от ракет

В то же время речь идет об отключении на час – два. Поэтому раньше времени паниковать не стоит.

В Украине уже зафиксирован дефицит в энергосистеме

В течение дня 22 ноября сообщили, что в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Кроме того, отмечали, что к вечеру он может еще больше возрасти. Назвали следующие причины:

увеличение потребления из-за похолодания;

повышенная аварийность блоков электростанций;

недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС

Людей просят быть ответственными.

Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,

– отметили в Укрэнерго.

Тем временем в Укргидрометцентре отметили, что температура воздуха опустится уже в эту ночь. Прогнозируют до –15 на Востоке. Между тем, днем температура опустится до -9. Прохладнее всего будет на Луганщине.