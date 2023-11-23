Когда в Украине могут выключаться свет: назвали условие
Этой осенью благодаря защитникам украинского неба и энергетикам украинцам еще не пришлось снова приучаться жить с графиками отключения света. В то же время, к сожалению, это может измениться.
В Центре исследования энергетики подчеркнули, что это может произойти в случае похолодания. Если температура воздуха опустится до -8...-10 градусов, украинцам придется снова достать фонари и повербанки.
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В то же время речь идет об отключении на час – два. Поэтому раньше времени паниковать не стоит.
В Украине уже зафиксирован дефицит в энергосистеме
В течение дня 22 ноября сообщили, что в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Кроме того, отмечали, что к вечеру он может еще больше возрасти. Назвали следующие причины:
- увеличение потребления из-за похолодания;
- повышенная аварийность блоков электростанций;
- недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС
Людей просят быть ответственными.
Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы,
– отметили в Укрэнерго.
Тем временем в Укргидрометцентре отметили, что температура воздуха опустится уже в эту ночь. Прогнозируют до –15 на Востоке. Между тем, днем температура опустится до -9. Прохладнее всего будет на Луганщине.