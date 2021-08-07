При захвате стратегического города талибы убили представителя правительства Афганистана
Источник:CNN
Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз – Зарандж. Во время атаки они убили высокопоставленного сотрудника правительства Афганистана.
Говорится о Даве Хане Менапала. Он занимался в правительстве работой со СМИ.
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Жестокие бои в Афганистане продолжаются
Представитель полиции провинции Нимроз заявил, что столица Зарандж перешла к жестким исламистам из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства. Последний поддерживают западные страны.
В то же время представитель "Талибана" сообщил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.
"Талибан" воспользовался выводом американских войск
Зарандж стал первой столицей провинции, которая пала под натиском талибов, с тех пор как в феврале 2020 США заключили соглашение о выводе американских войск. Зарандж имеет стратегическое значение, поскольку располагаетесь у границы с Ираном.
За последние месяцы талибы захватили десятки районов и пограничных переходов. Также они давили на столицы нескольких провинций, включая Герат на западе и Кандагар на юге. Такую их активность связывают с выводом иностранных войск.
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Коротко о ситуации в Афганистане
- Президент Джо Байден принял решение о выводе войск США из Афганистана. Сразу после этого в стране осложнилась ситуация с боевиками "Талибана".
- По данным ООН, только за период с 16 по 30 июля 2021 года из-за атак "Талибана" пострадали около 300 человек.
- Всего в течение первого полугодия 2021 года зафиксировали 5 183 жертвы среди гражданского населения.