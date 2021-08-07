При захвате стратегического города талибы убили представителя правительства Афганистана

Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз – Зарандж. Во время атаки они убили высокопоставленного сотрудника правительства Афганистана.

Говорится о Даве Хане Менапала. Он занимался в правительстве работой со СМИ.

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Жестокие бои в Афганистане продолжаются

Представитель полиции провинции Нимроз заявил, что столица Зарандж перешла к жестким исламистам из-за отсутствия подкрепления со стороны правительства. Последний поддерживают западные страны.

В то же время представитель "Талибана" сообщил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

"Талибан" воспользовался выводом американских войск

Зарандж стал первой столицей провинции, которая пала под натиском талибов, с тех пор как в феврале 2020 США заключили соглашение о выводе американских войск. Зарандж имеет стратегическое значение, поскольку располагаетесь у границы с Ираном.

За последние месяцы талибы захватили десятки районов и пограничных переходов. Также они давили на столицы нескольких провинций, включая Герат на западе и Кандагар на юге. Такую их активность связывают с выводом иностранных войск.

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