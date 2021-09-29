На Приазовье ВСУ отрабатывали стрельбы из "Градов", "Гиацинтов" и минометов
29 сентября 2021 , 16:49Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Последний блокпост"
На Приазовье состоялись тренировки украинских военных в рамках "объединенных усилий – 2021". Бойцы отработали учебные стрельбы из тяжелой артиллерии.
Всего к "Объединенным усилиям-2021" привлекли 12,5 тысячи военных из 15 стран мира. Среди них – 11 стран-членов НАТО и 4 страны-партнера.
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Во время учений практические действия отрабатывали:
- артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты,
- бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова,
- минометная батарея 1 отдельного батальона морской пехоты.
Украинские военные тренировались стрелять из "Градов" / Фото телеграм-канала "Последний блокпост"
Что известно о последних тренировках ВСУ
- Украинские летчики морской авиационной бригады провели учения над Черным морем недалеко от временно оккупированного Крыма. Они отрабатывали боевую стрельбу во время летной смены, бомбометание, практические пуски неуправляемых ракет, а также тренировались летать по кругу, а после того поражать цели.
- 20 сентября на Яворовском полигоне во Львовской области стартовали военные учения Rapid Trident 2021. Они будут держать до 1 октября.
- В рамках этих тренировок состоялось первое в истории совместное десантирование американских и украинских служащих. Кстати, в десантно-штурмовой группе были и военные из Польши. Заметим, прыгали десантники с американских самолетов С-130.