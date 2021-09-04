Прибежал, в чем был, – священник рассказал, как узнал о пожаре в костеле святого Николая
Источник:24 канал
В Киеве 3 сентября горел костел святого Николая. Огонь успел повредить немало. Священник узнал о трагедии от прихожан.
На место сразу же вызвали государственную службу чрезвычайных ситуаций. Спасатели прибыли быстрее, чем отец.
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"Прихожане зазвонили, сказали: "Отец, наш храм горит!". Я в чем был, в том выбежал. Живу здесь недалеко. Прибегаю, а там много пожарных, дым, много полиции, а что случилось – неизвестно", – рассказал священник прихода отец Богдан Савицкий.
Древний орган сгорел на 90%
От огня больше всего пострадал древний орган, он горел почти на 90% и реставрации не подлежит.
"Этот орган был в свое время перевезен из Чехии, в конце 1970-х годов. В 1982 году он начал работать. Долгое время был одним из лучших органов страны", – рассказал историк Игорь Козловский.
К памятнику архитектуры утром 4 сентября приехал министр культуры Александр Ткаченко. Он заверил, что сейчас зданию ничего не угрожает.
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Уникальное сооружение Киева
Костел – одно из самых интересных сооружений Украины начала ХХ века. Ныне здание храма делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине. Там проходит служба почти ежедневно, а также регулярно организуют концерты.
Это творение архитектора Городецкого. И само сооружение, которое построено в готическом стиле, является уникальным для Киева. Аналогичных мы не знаем,
– заметил историк.
Стоит отметить, что памятник архитектуры планировали реставрировать уже давно. Сейчас надеются, что это произойдет как можно быстрее. Теперь прихожане смогут посещать богослужения в часовне на нижнем этаже.
Пожар в костеле святого Николая: главное
- Пожар вспыхнул 3 сентября примерно в 22:00.
- Спасатели прибыли и сразу начали тушить огонь.
- Проезд по улице Большая Васильковская полностью заблокировали. Все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать пожар.
- Пламя укротили через час – в 23:00. Огонь зафиксировали на площади 80 метров квадратных.