Приближенный к Кремлю олигарх рассказал о смертельном диагнозе Путина, – СМИ

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, состоящий в близких связях с Кремлем.

Западные СМИ сообщили, что один из бизнесменов тайно записал разговор с российским олигархом, приближенным к Путину. Якобы разговор состоялся еще в марте, а российский олигарх входит в ТОП-20 списка Forbes.

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Смертельная болезнь Путина

Слухи о плохом состоянии здоровья российского диктатора еще больше обострились после парада на 9 мая в Москве. Дело в том, что во время "победобесия" он выглядел хило и неуверенно, а еще сидел, накинув на ноги плед.

Российский олигарх в разговоре якобы сказал, что Путин серьезно болен раком крови. По его словам, Путин сошел с ума из-за своего вторжения в Украину.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, официальный Кремль говорит, что Путин здоров. Но его строгие ограничения во время пандемии и длинные столы с другими политическими лидерами могут свидетельствовать о другом.

Путин разрушил экономику

Также западные СМИ сообщили, что якобы российский олигарх в своем разговоре жалуется, что действия Путина привели к негативным экономическим последствиям. Мол, тот совершенно разрушил экономики Украины и России и других государств.

Проблема в его голове. ... Один безумный парень может перевернуть мир с ног на голову,

– сказал олигарх.

При этом он признался, что презирает действия Путина и надеется, что его свергнут.

Журналист-расследователь Христо Грозев также рассказывал о болезни Путина. В его распоряжении тоже оказалась запись разговора российского олигарха об этом. Тот якобы говорил, что смерть Путина будет выгоднее миру в ближайшие месяцы, чем продолжение этой войны.

Санкции против Путина и разговор с Шольцом

Из-за действий российского диктатора в Украине цивилизованный мир пытается наказать его санкциями. Теперь бьют все болезненнее и даже по ближайшему окружению Путина. Речь идет о Алине Кабаевой. Санкции против нее ввела Великобритания.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что провел разговор с диктатором. Он призвал его прекратить огонь в Украине. Также он пытался убедить Путина, что в нашем государстве нет нацистов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, развязав полномасштабную войну, Путин ставит крест на русском языке в Украине. Многие отказываются на нем общаться. Именно так называемая защита русскоязычных в Украине была одной из мотиваций для нападения.

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