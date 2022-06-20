Прибыл с Ближнего Востока: СБУ задержала диверсанта, готовившего взрывы на железной дороге

В Черновцах был задержан российский диверсант. Он должен был организовать взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Украинец жил на Ближнем Востоке по поручению кафиров

Известно, что задержанный – гражданин Украины. У него есть киевская прописка.

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Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах,

– рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко.

По данным следствия, долгое время вражеский агент жил на Ближнем Востоке. Там он ждал специального приказа от своих предводителей. Когда русская армия пошла полномасштабной войной на украинскую землю, предатель получил задание возвратиться на Родину.

Здесь он должен собирать разведывательные данные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине. На основе этой информации подозреваемый должен совершить диверсии. В частности, его задачи были взорваны объекты железной дороги и логистические склады.

Вражескому агенту уже сообщили о подозрении, а суд взял его под стражу. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

В Украине задерживают коллаборантов

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Российские кафиры 20 июня в очередной раз атаковали Одесскую область. К счастью, намерения агрессора не удались, ведь силы ПВО сбили две российские ракеты "Оникс".

Источники в разведке рассказали журналистам 24 канала приятную новость о Змеином. Да, нашим военным удалось нанести точный удар по острову и ликвидировать значительное количество российских оккупантов. Оставшиеся в живых находятся в безвыходном положении, поскольку подкрепления, скорее всего, не будет. Вероятно, наши бойцы атаковали противника американскими ракетами HIMARS.

По состоянию на утро 20 июня ВСУ ликвидировали уже 33 800 путинских армейцев . За прошедшие сутки больше потерь кафиры понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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