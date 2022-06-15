Прицельно бьют по жилым кварталам, – глава военной администрации об обстрелах Криворожья

Российские оккупационные войска обстреливают Днепропетровщину из дальнобойного оружия. Бьют за 70-100 километров ночью, когда жители ложатся спать.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко, сообщает 24 канал. Он отметил, что ночью на 15 июня был прилет по Апостолову.

Читайте также Трудная ночь на Днепропетровщине: в ОВА показали последствия обстрелов Апостолового

Глава военной администрации рассказал об обстрелах Криворожья

Россияне цинично используют дальнобойные РСЗО и запрещенные во всем мире кассетные боеприпасы, рассказал Ситниченко. Используя их, кафиры попали в жилые массивы города, пострадало 5 человек.

"К сожалению, 4 из них погибли. Один мужчина до сих пор в больнице", - актуализировал информацию о пострадавших глава Криворожской районной военной администрации

Он подчеркнул, что противник бьет по частным секторам района. Прямое попадание зафиксировано в частный дом, еще более 5 попаданий – в многоэтажки, где частично разрушены 4 – 5 этажа.

2 дня назад кафиры обстреляли Зеленодольск. Здесь ситуация походила на сегодняшнюю – прямые попадания в жилые дома и многоэтажки. Кроме этого, кафиры обстреляли детский сад. Ракета пробила крышу и попала в спальню детей, подчеркнул Ситниченко. К счастью, в помещении никого не было.

Ситниченко отметил, что населенные пункты, которые обстреливают кафиры, – обычные гражданские городки, где нет критической инфраструктуры или военных объектов. Причем атаки враг начинает коварно ночью, когда люди отдыхают.

Об обстрелах Апостолового сообщили ночью 15 июня

Отметим, что об обстрелах Апостолового стало известно ночью 15 июня. По словам главы территориальной общины Андрея Осы, выстрелы жители услышали поздно вечером 14 июня. Россияне били из "Ураганов". На место сразу отправились экстренные службы, однако спасти жизнь 4 людям уже не удалось.

Ситуация на Днепропетровщине: коротко

В ночь на вторник, 14 июня, под обстрел попали Синельниковский и Криворожский районы. Информации о пострадавших не было.

За неделю от обстрелов "Ураганами" в Днепропетровской области погибли по меньшей мере 7 человек. Тело женщины, погибшей в Зеленодольской общине, нашли 14 июня . Снаряд попал в ее дом.

11 июня враги тоже избивали кассетными снарядами по Днепропетровщине. Под ударом оказались Покровская территориальная община. Был разрушен жилой дом. В результате попадания снаряда в нем возник пожар.

Обратите внимание – детали обстрелов Днепропетровщины: смотрите видео