Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що уночі проти 15 червня був приліт по Апостоловому.

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Голова військової адміністрації розповів про обстріли Криворіжжя

Росіяни цинічно використовують далекобійні РСЗВ та заборонені у всьому світі касетні боєприпаси, розповів Ситниченко. Використовуючи їх, окупанти влучили у житлові масиви міста, постраждало 5 людей.

"На жаль, 4 із них загинуло. Один чоловік досі у лікарні", – актуалізував інформацію щодо постраждалих голова Криворізької районної військової адміністрації

Він наголосив, що противник б'є по приватних секторах району. Пряме влучення зафіксоване у приватний будинок, ще понад 5 потраплянь – у багатоповерхівки, де частково зруйновані 4 – 5 поверхи.

2 дні назад окупанти обстріляли Зеленодольськ. Тут ситуація була схожою до сьогоднішньої – прямі влучання в житлові будинки та багатоповерхівки. Окрім цього, окупанти обстріляли дитячий садок. Ракета пробила дах та влучила у спальню кімнату дітей, наголосив Ситниченко. На щастя, у приміщенні нікого не було.

Ситниченко зазначив, що населені пункти, які обстрілюють окупанти, – звичайні цивільні містечка, де немає критичної інфраструктури чи військових об'єктів. Причому атаки ворог починає підступно уночі, коли люди відпочивають.

Про обстріли Апостолового повідомили вночі 15 червня

Зазначимо, що про обстріли Апостолового стало відомо вночі 15 червня. За словами голови територіальної громади Андрія Оси, постріли мешканці почули пізно ввечері 14 червня. Росіяни били з "Ураганів". На місце одразу вирушили екстрені служби, проте врятувати життя 4 людям вже не вдалось.

Ситуація на Дніпропетровщині: коротко

В ніч на вівторок, 14 червня, під обстріл потрапили Синельниківський та Криворізький райони. Інформації про постраждалих не було.

За тиждень від обстрілів "Ураганами" на Дніпропетровщині загинули щонайменше 7 осіб. Тіло жінки, яка загинула в Зеленодольській громаді, знайшли 14 червня. Снаряд влучив у її будинок.

11 червня вороги теж били касетними снарядами по Дніпропетровщині. Під ударом опинились Покровська територіальна громада. Було зруйновано житловий будинок. Внаслідок влучання снаряда в ньому виникла пожежа.

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