Причастность России: посольство США сделало заявление о митингах антивакцинаторов
Источник:24 канал
Посольство США в Украине связывает протесты антивакцинаторов с российской дезинформацией. По данным посольства, акции проплачивали частные источники в России.
Это на своем брифинге отметил спикер посольства США Дэниел Лэнгенкэмп. Он считает, что такой же протест, как в Киеве, прошел и в столице Молдовы.
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Более того, есть информация, что подобные месседжи распространяются и в странах Балтии.
Протестующих финансировала Россия
По словам спикера посольства США, у него есть проверенная информация, что подобные сообщения совпадают с нарративами российской дезинформации. В частности, говорится о заявлении, что украинцы и россияне – "один народ".
Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России,
– подчеркнул Лэнгенкэмп.
Он подчеркнул, что Штаты неукоснительно верят в свободу слова и свободу мирных собраний. Однако в посольстве убеждены, что протесты антивакцинаторов не руководствуются интересами Украины и ее граждан.
"Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой группа протестующих", – добавил спикер посольства США.
Митинг антивакцинаторов в Киеве: коротко
- Люди, выступающие против вакцинации от коронавируса, перекрыли 3 ноября центр Киева. Это были сотни приверженцев теорий заговоров и те, кто вообще не верит в существование COVID-19.
- Люди с плакатами "против фашизма" и "геноцида" требовали, чтобы власти разрешили им ходить без масок, не делать прививок и работать.
- Свою поддержку им выразила экс-нардеп Надежда Савченко, которая сама использовала поддельный сертификат о прививках в Борисполе.
- Организаторы акции собирались в 11:00 провести "вече" под Верховной Радой. Утром они заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.