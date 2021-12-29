5 кислородных концентраторов и заупокойная свеча: в прокуратуре назвали причину пожара в Косове

Причиной пожара в районной больнице в Косове является нарушение требований безопасности. Об этом сообщила прокуратура. Сейчас проводят досудебное расследование обстоятельств трагедии.

Расследование по делу проводит Ивано-Франковская областная прокуратура. Ранее сообщалось, что трагедия унесла 4 жизни, однако 3 человека погибли в результате пожара, еще один пациент умер от коронавируса.

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Производство начали за нарушение требований пожарной безопасности

Уголовное производство начали по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди.

28 декабря в Косовской больнице именно действия человека, его неосведомленность относительно элементарных законов физики и пренебрежение правилами безопасности, привели к невосполнимым потерям,

– рассказали о деталях предварительного расследования в МВД.

Правоохранители пояснили, что в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов. После смерти одного из больных от коронавируса, один из работников поставил заупокойную свечу. Пламя вступило в контакт с перенасыщенным кислородом воздухом.

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