Авиакатастрофа вертолета на Камчатке: какие версии крушения рассматривают

Следственный комитет России, который расследует авиакатастрофу вертолета Ми-8 на Камчатке, заявил об основных причинах инцидента. Всего их выделили сразу 3, среди них и ошибка пилотирования.

В рамках расследования сотрудники следственного комитета допросили гендиректора компании, которая эксплуатировала вертолет Ми-8, а также техперсонал, который готовил борт к вылету.

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Несмотря на то, что расследование еще продолжается, профильный комитет заявил о 3 вероятных причинах авиакатастрофы:

неблагоприятные погодные условия,

неисправность вертолета,

ошибка пилотирования.

Чтобы установить, что же именно стало причиной падения Ми-8, следователи проведут еще ряд экспертиз.

Что известно об авиакатастрофе на Камчатке

В ночь на 12 августа на российской Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Половину из списков пассажиров и экипажа удалось спасти.

На поиски находившихся на борту людей отправили 45 спасателей и 8 единиц техники. Известно, что на борту были три члена экипажа и 13 туристов. Среди них был ребенок.

В результате 8 человек погибли. Вероятнее всего, тела погибших находятся на дне Курильского озера.

Отметим, что 6 июля самолет Ан-26 пропал с радаров диспетчеров. Впоследствии стало известно, что он врезался в скалу на Камчатке и разбился. Самолет не долетел до аэропорта всего 4 километра. На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Выжить не удалось никому.