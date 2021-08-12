У межах розслідування співробітники слідчого комітету допитали гендиректора компанії, яка експлуатувала вертоліт Мі-8, а також техперсонал, що готував борт до вильоту.
Важливо У Росії впав вертоліт з туристами: 8 людей загинули, але є й врятовані
- несприятливі погодні умови,
- несправність літака,
- помилка пілотування.
Аби встановити, що ж саме стало причиною падіння Мі-8, слідчі проведуть ще низку експертиз.
Що відомо про авіакатастрофу на Камчатці
- У ніч проти 12 серпня на російській Камчатці впав вертоліт Мі-8 із 16 людьми на борту. Половину зі списків пасажирів та екіпажу вдалося врятувати.
- На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Відомо, що на борту були три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була дитина.
- У результаті 8 людей загинули. Найімовірніше, тіла загиблих перебувають на дні Курильського озера.
Зауважимо, що 6 липня літак Ан-26 зник з радарів диспетчерів. Згодом стало відомо, що він врізався у скелю на Камчатці та розбився. Літак не долетів до аеропорту лише 4 кілометри. На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема дитина. Вижити не вдалося нікому.