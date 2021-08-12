У межах розслідування співробітники слідчого комітету допитали гендиректора компанії, яка експлуатувала вертоліт Мі-8, а також техперсонал, що готував борт до вильоту.

Важливо У Росії впав вертоліт з туристами: 8 людей загинули, але є й врятовані

Попри те, що розслідування ще триває, профільний комітет заявив про 3 ймовірні причини авіакатастрофи:

несприятливі погодні умови,

несправність літака,

помилка пілотування.

Аби встановити, що ж саме стало причиною падіння Мі-8, слідчі проведуть ще низку експертиз.

Що відомо про авіакатастрофу на Камчатці

У ніч проти 12 серпня на російській Камчатці впав вертоліт Мі-8 із 16 людьми на борту. Половину зі списків пасажирів та екіпажу вдалося врятувати.

На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Відомо, що на борту були три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була дитина.

У результаті 8 людей загинули. Найімовірніше, тіла загиблих перебувають на дні Курильського озера.

Зауважимо, що 6 липня літак Ан-26 зник з радарів диспетчерів. Згодом стало відомо, що він врізався у скелю на Камчатці та розбився. Літак не долетів до аеропорту лише 4 кілометри. На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема дитина. Вижити не вдалося нікому.