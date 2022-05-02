Придется блокировать все экспортные и импортные операции с Россией, – Зеленский

Из-за циничного вторжения в Украину против России продолжают вводить новые жесткие санкции. Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно блокировать все экспортные и импортные операции со страной-террористкой.

ЕС вскоре должен заблокировать российские энергоресурсы. Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 2 мая, сообщает 24 канал.

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Против России введут новые жесткие санкции

Президент рассказал, что мировые страны работают над новыми санкционными шагами против России.

"В ближайшее время ожидаем новый пакет от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это", – отметил Зеленский.

По его словам, эти санкции необходимы для того, чтобы государству-террористу не передавали ежедневно миллиард евро за топливо. Однако также нужно уже сейчас готовиться к следующим санкционным шагам.

В любом случае придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что с этого они в Москве зарабатывают,

– отметил глава государства.

Зеленский подытожил, что в Кремле даже не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: