"Придется заплатить": в НАТО пригрозили России из-за вторжения в Украину

Россию ожидают последствия в случае вторжения в Украину. Государство-оккупант будет обязано заплатить за свои действия.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг. Он обратил внимание на стягивание российских войск возле нашего государства.

Обратите внимание НАТО вслед за ЕС отказалось воевать за Украину в случае нападения России

Столтенберг: будут последствия

По словам генсека, Россия будет иметь последствия. В то же время о чем именно говорится – Столтенберг не указал.

Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, будут последствия,

– подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что страна-агрессор уже второй раз в 2021 году стянула такое большое количество вооружения к украинской границе.

Действия России – не блеф

Сейчас намерения России, как считает генсек, пока не ясны. В то же время думать, что государство блефует нельзя.

"Мы видели, что Россия ранее применяла насилие против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", – добавил Столтенберг.

Позиция НАТО в отношении России и Украины: главное

НАТО внимательно следит за ситуацией на границе России и Украины и готово реагировать, если она изменится.

По словам Столтенберга, Альянс готов к любому развитию событий.

Генсек считает, что Россия не может препятствовать на пути к членству нашей страны в Организации Североатлантического договора.