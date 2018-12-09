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      Придётся ли украинцам отдавать конфискованные у Януковича полтора миллиарда гривен

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      Тот, кто позвал в Украину путинские войска, а сам убежал, теперь пытается отсудить у государства деньги. И хуже всего, что полтора миллиарда гривен, которые у Януковича конфисковали, возможно, придется таки отдать, – говорят в Центре противодействия коррупции. Потому что дело о спецконфискации сшили на скорую руку.

      Приговор суда, который позволил конфисковать деньги, в Генпрокуратуре скрыли. А активистов, требующих его показать, обвинили в подыгрывании Януковичу.

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      2017 год. Генпрокуратура вернула более 44 миллиарда гривен, украденных организованной преступной группировкой Януковича. Так с размахом об успехах конфискации денег Януковича в Генпрокуратуре отчитывались полтора года назад. В бюджет похищенные деньги перевели со счетов оффшорных компаний. Но отдавать деньги просто так они не собираются. Начали судиться со Сбербанком.

      Согласно принципам права они имеют все шансы выиграть,
      – ствреджуе исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      Во времена президента Януковича его окружение устроило целую сеть из компаний на Кипре, Белизе, Панаме и Британских Виргинских островах. Они покупали ценные бумаги Сбербанка, выпущенные специально для отмывания средств. А потом перепродавали друг другу, чтобы происхождение активов нельзя было отследить.

      Речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги,
      – отметил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

      офшори януковича
      Список офшоров

      Это Сэм Кислин, американский бизнесмен одесского происхождения. Он купил одну из таких компаний Opalcore в 2016 у другой британской фирмы-прокладки. О том, что счета арестованы, якобы не знал. И теперь хочет отсудить у Сбербанка 23 миллионов долларов, еще и с процентами. Даже приезжал в Украину в январе, чтобы требовать возврата.

      сем кіслін
      Сэм Кислин

      Интересы его фирмы и еще шестерых оффшоров в суде недавно представляли двое адвокатов. Один из них – Максим Коваленко. Но в мае он внезапно вышел из дела.

      Я больше этими клиентами не занимаюсь. Я вообще отошел от юридической практики. Там дело двигается. Никто его не бросил, и никто деньги просто так отдавать не будет,
      – рассказал бывший адвокат трех кипрских оффшоров Максим Коваленко.

      А это Дмитрий Щербина. Он ведет дело до сих пор. Наши неоднократные попытки получить комментарий проигнорировал.

      щербина дмитро кіслін офшори янукович
      Дмитрий Щербина

      Активисты говорят – оффшоры имеют реальный шанс отсудить деньги, ведь Генпрокуратура плохо подготовила это дело. Основанием для конфискации стал единственный приговор Краматорского суда Донецкой области в марте 2017 года. Но его сразу засекретили. Антикоррупционеры предполагают: сделали это, чтобы скрыть неточности в деле.

      За кадром судебного краматорского решения остались те, кто эти схемы организовывал,
      – отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      Кроме того, дело вел прокурор военных сил АТО Константин Кулик, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

      куликКонстантин Кулик

      Активисты подозревают, через лояльную военную прокуратуру Луценко было легче провести плохо подготовленную дело. Если приговор раскроют – дело развалят адвокаты оффшоров. И Луценко придется отвечать за провал конфискации.

      Луценко понимает, что через три года он не будет генпрокурором ... Не он же из своего кармана будет эти деньги возвращать. А мы с вами. То есть это будет за счет налогоплательщиков,
      – добавила Дарья Каленюк.

      Официально в ГПУ уверяют, деньги до последней копейки потратили на дороги, сельские больницы и силовые органы. 700 миллионов гривен отдали Госпогранслужбы. Из них 300 млн на обустройство границы. А еще 400 – на систему идентификации отпечатков пальцев. 900 миллионов гривен получила Национальная гвардия Украины. Это позволило закупить новую оборонную технику.

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      Однако вероятно, часть средств могли еще и разворовать. НАБУ расследовало присвоение 20 миллионов сотрудниками государственного Сбербанка. А пока рассмотрение в суде продолжается, бизнесмены торгуют арестованными оффшорами. Нардеп-беглец Александр Онищенко приобрел у олигарха Сергея Курченко и его российского бизнес-партнера Павла Фукса компании Quickpace со скидкой. Теперь хочет через суд снять арест и забрать деньги.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Деньги Налоги Юрий Луценко ГПУ Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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