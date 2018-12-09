Чи доведеться українцям віддавати конфісковані у Януковича півтора мільярда гривень

Той, хто покликав в Україну путінські війська, а сам втік, тепер намагається відсудити у держави гроші. І найгірше, що півтора мільярда гривень, які в Януковича конфіскували, можливо, доведеться таки віддати, – кажуть у Центрі протидії корупції. Бо справу про спецконфіскацію зшили нашвидкуруч.

Вирок суду, який дозволив конфіскувати гроші, у Генпрокуратурі приховали. А активістів, які вимагають його показати, звинуватили в підіграванні Януковичу.

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2017 рік. Генпрокуратура повернула понад 44 мільярди гривень, вкрадених організованим злочинним угрупованням часів Януковича. Так із розмахом про успіхи конфіскації грошей Януковича у Генпрокуратурі звітували півтора роки тому. У бюджет викрадені гроші перевели з рахунків офшорних компаній. Але віддавати кошти просто так вони не збираються. Почали судитися з Ощадбанком.

За принципами права вони мають всі шанси виграти,

– ствреджує виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

За часів президента Януковича його оточення влаштувало цілу мережу з компаній на Кіпрі, Белізі, Панамі та Британських Віргінських островах. Вони купували цінні папери Ощадбанку, випущені спеціально для відмивання коштів. А згодом перепродавали одна одній, аби походження активів не можна було відслідкувати.

Йдеться про близько сотні рахунків, на яких члени злочинного угруповання Януковича розміщали цінні папери,

– зазначив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.



Список офшорів

Це Сем Кіслін, американський бізнесмен одеського походження. Він купив одну з таких компаній Opalcore у 2016 в іншої британської фірми-прокладки. Про те, що рахунки арештовані, нібито не знав. І тепер хоче відсудити в Ощадбанку 23 мільйони доларів, ще й з відсотками. Навіть приїздив до України у січні, аби вимагати повернення.



Сем Кіслін

Інтереси його фірми і ще шістьох офшорів у суді представляли донедавна двоє адвокатів. Один з них – Максим Коваленко. Але у травні він раптово вийшов зі справи.

Я більше цими клієнтами не займаюсь. Я взагалі відійшов від юридичної практики. Там справа рухається. Ніхто її не покинув, і ніхто гроші просто так віддавати не буде,

– розповів колишній адвокат трьох кіпрських офшорів Максим Коваленко.

А це Дмитро Щербина. Він веде справу і досі. Наші неодноразові спроби отримати коментар проігнорував.



Дмитро Щербина

Активісти кажуть – офшорки мають реальний шанс відсудити гроші, адже Генпрокуратура погано підготувала цю справу. Підставою для конфіскації став єдиний вирок Краматорського суду Донеччини у березні 2017 року. Але його одразу засекретили. Антикорупціонери припускають: зробили це, щоб приховати неточності у справі.

За кадром судового краматорського рішення лишилися ті, хто ці схеми організовував,

– наголосила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Крім того, справу вів прокурор військових сил АТО Костянтин Кулик, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні.



Костянтин Кулик

Активісти підозрюють, через лояльну військову прокуратуру Луценкові було легше провести погано підготовлену справу. Якщо вирок розкриють – справу розвалять адвокати офшорів. І Луценкові доведеться відповідати за провал конфіскації.

Луценко розуміє, що через три роки він не буде Генпрокурором... Не він же зі своєї кишені буде ці гроші повертати. А ми з вами. Тобто це буде коштом платників податків,

– додала Дар'я Каленюк.

Офіційно у ГПУ запевняють, гроші до останньої копійки витратили на дороги, сільські лікарні і силові органи. 700 мільонів гривень віддали Держприкордонслужбі. З них 300 млн на облаштування кордону. А ще 400 – на систему ідентифікації відбитків пальців. 900 мільйонів гривень отримала Національна гвардія України. Це дало змогу закупити нову оборонну техніку.

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Однак імовірно, частину коштів могли ще й розікрасти. НАБУ розслідувало привласнення 20 мільйонів співробітниками державного Ощадбанку. А поки розгляд у суді триває, бізнесмени торгують арештованими офшорами. Нардеп-утікач Олександр Онищенко придбав в олігарха Сергія Курченка та його російського бізнес-партнера Павла Фукса компанію Quickpace зі знижкою. Тепер хоче через суд зняти арешт і забрати гроші.