Кремль не знает, что с этим делать, – политолог о Приднестровье и Гагаузии

Скорее всего, Кремль не знает, что делать с Приднестровьем и Гагаузией. Однако Россия будет продолжать осуществлять там провокации. К этому нужно быть готовыми.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Кремль все же имеет определенные рычаги влияния на эти два региона и Молдову.

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Недавно пророссийская руководительница Гагаузии Евгения Гуцул ездила в Москву, где встречалась с Путиным и другими местными чиновниками. Все это выглядело довольно странно.

У меня складывается впечатление, что Кремль не знает, что делать с Приднестровьем и Гагаузией. Недавно Гуцул была в Москве. Просидела там неделю. Ею играли в своеобразный "пинг-понг". Сначала встретилась с Матвиенко. Потом сказали подождать неделю. Далее была встреча с Путиным. Те механизмы, которые предложили для регионов, оказались смешными. Представители российской власти предложили каждому жителю Гагаузии выплаты в 150 тысяч рублей. Но потом оказалось, что перечислять средства не как, потому что карты "мир" не работают,

– сказал Кошель.

Кремль и дальше будет делать провокации

Как отметил Кошель, все же Россия имеет рычаги влияния на эти регионы. Есть и местные криминальные авторитеты, и средний бизнес. Дестабилизация в этом регионе – постоянная задача Кремля. И различные провокации могут расти на фоне президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году. Пока неизвестно, когда именно они состоятся.

Для Кремля будет делом чести завалить действующего президента Майю Санду. Но есть надежда, что этого не удастся сделать. Российские пропагандисты часто пользуются теми инструментами, которые уже банально не актуальны. Хотя и порой срабатывают на определенные специфические регионы.

Когда мы вспоминали с вами о Гуцул, то напомню, что она выиграла выборы благодаря поддержке российского шоу-бизнеса. За два месяца до выборов у нее не было шансов. И тут пришла поддержка от Баскова и Киркорова. Мы с этого смеемся, а эту маленькую Гагаузию они захватили,

– отметил Кошель.

Приднестровье и Гагаузия: коротко