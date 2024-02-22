Приднестровье хочет просить Путина присоединиться к России: ГУР сказало, правдива ли информация

В молдавских СМИ распространялась информация, что 28 февраля депутаты Приднестровья якобы готовятся обратиться к Путину с просьбой "присоединить ПМР в состав России". На эту информацию уже отреагировали в ГУР МО.

Сейчас в украинской разведке не подтверждают информацию об "обращении" к Путину о присоединении ПМР к России. Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Приднестровье не будет обращаться к России по поводу присоединения

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что, по данным разведки, информация, что 28 февраля так называемая власть Приднестровья якобы попросит Россию, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается.

В то же время источники УП отметили, что информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического молдавского процесса. В частности, таким образом приднестровская "власть" оказывает определенное давление на Кишинев с целью защиты своих экономических интересов.

Депутаты Приднестровья якобы планировали обратиться к Путину