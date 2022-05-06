В Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности, – Генштаб

Россия пытается создать еще один фронт на южной границе Украины. Российское командование привело в боевую готовность свои войска в непризнанном Приднестровье.

Россия создает напряжение в Приднестровском регионе

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Там заявили, что Россия создает напряженность в Приднестровском регионе Молдовы.

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В Генштабе сообщают, что личный состав оперативной группы российских войск находится в полной боевой готовности.

На Бессарабском направлении Российская Федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная",

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напряженная ситуация в Приднестровье: что известно

В конце апреля в непризнанном Приднестровье произошла серия терактов, ответственность за которые Россия пыталась возложить на Украину.

Однако в Службе безопасности Украины заявили, что Россия устраивает провокации. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия создает провокации в Приднестровье, чтобы открыть дополнительный фронт в Одесской области.

В украинской разведке также сообщалось, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.

На фоне напряженной ситуации официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья впервые встретились при президентстве Майи Санду.

В то же время, личный состав силовых структур региона перевели на "казарменное состояние" и усилили контроль на блокпостах. В Генштабе ВСУ сообщали, что семьи офицеров российских войск в Приднестровье готовятся к эвакуации.

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Отдельно следует обратить внимание на публикацию в британском издании The Times. Там сообщили, что Россия приняла решение о нападении на Молдову.

Украинские контрразведчики также заявляют, что Россия может напасть на Молдову или же признать независимость Приднестровья. Сообщалось, что в Кремле разработали четкие планы вторжения в Молдову.

Также говорилось, что войска агрессора хотят открыть "второй фронт" или создать сухопутный путь из Крыма в непризнанную республику.

Ранее – The Times выяснило, что Кремль принял решение о нападении на Молдову: смотрите видео