В Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Россия пытается создать еще один фронт на южной границе Украины. Российское командование привело в боевую готовность свои войска в непризнанном Приднестровье.
Россия создает напряжение в Приднестровском регионе
Соответствующую информацию сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Там заявили, что Россия создает напряженность в Приднестровском регионе Молдовы.
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В Генштабе сообщают, что личный состав оперативной группы российских войск находится в полной боевой готовности.
На Бессарабском направлении Российская Федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная",
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Напряженная ситуация в Приднестровье: что известно
В конце апреля в непризнанном Приднестровье произошла серия терактов, ответственность за которые Россия пыталась возложить на Украину.
Однако в Службе безопасности Украины заявили, что Россия устраивает провокации. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия создает провокации в Приднестровье, чтобы открыть дополнительный фронт в Одесской области.
В украинской разведке также сообщалось, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в этом Украину.
На фоне напряженной ситуации официальные делегации Кишинева и непризнанного Приднестровья впервые встретились при президентстве Майи Санду.
В то же время, личный состав силовых структур региона перевели на "казарменное состояние" и усилили контроль на блокпостах. В Генштабе ВСУ сообщали, что семьи офицеров российских войск в Приднестровье готовятся к эвакуации.
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Отдельно следует обратить внимание на публикацию в британском издании The Times. Там сообщили, что Россия приняла решение о нападении на Молдову.
Украинские контрразведчики также заявляют, что Россия может напасть на Молдову или же признать независимость Приднестровья. Сообщалось, что в Кремле разработали четкие планы вторжения в Молдову.
Также говорилось, что войска агрессора хотят открыть "второй фронт" или создать сухопутный путь из Крыма в непризнанную республику.
Ранее – The Times выяснило, что Кремль принял решение о нападении на Молдову: смотрите видео