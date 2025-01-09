Приднестровье с 1 января без газа: как Молдова может воспользоваться этой ситуацией
В непризнанном Приднестровье продолжается энергетический кризис после того, как Украина прекратила прокачку российского газа через свою ГТС, а Россия отказалась поставлять газ в регион обходным путем. Также Тирасполь не принял помощь Молдовы, которая имеет шанс воспользоваться этой ситуацией.
Такое мнение высказал 24 Каналу военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что Кишинев должен быть активнее в решении проблемы Приднестровья. К слову, Россия обвинила в энергетических проблемах непризнанного региона Украину и Молдову.
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Чего не хватает Кишиневу
"Проблема Приднестровья, учитывая ситуацию с прекращением прокачки российского газа по украинским магистралям, стоит сейчас довольно актуально. Мне бы хотелось увидеть от Молдовы более активных действий по наконец-то решению проблемы Приднестровья", – подчеркнул военный эксперт.
Россия на сегодня не может защитить этот непризнанный регион. Там находится лишь примерно 1,5 тысячи российских военных.
В Приднестровье больше остались воспоминания о том, что там было в 1992 году, когда собственно и возник Приднестровский конфликт. Сегодня там есть большие склады с вооружением, но реально российского контингента, который способен защитить эту территорию, нет,
– подчеркнул он.
Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что прекращение поставок российского газа Приднестровью означает, что Владимир Путин "пошел в ва-банк". По мнению Клочко, главе Кремля важно "спровоцировать политический кризис в Молдове" и недовольство населения от действующей власти.
Согласно конституции Молдовы, по словам военного эксперта, эта территория, все равно остается молдавской.
"Поэтому у Кишинева не хватает исключительно политической воли, чтобы взять Приднестровье под свой контроль. Хотя он имеет для этого все силы и средства", – отметил Андрей Крамаров.
Ситуация в Приднестровье: что известно
- Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа, в частности, в непризнанное Приднестровье.
- Молдова проводила переговоры с "Газпромом" о поставках газа в Приднестровье через трубопровод "Турецкий поток". Однако россияне отказались.
- Ситуация в Приднестровье критическая, ведь прекратили работу все промышленные предприятия. В регионе продолжаются массовые отключения газа у жителей, прекращена подача тепла и горячей воды.
- Также дефицит электроэнергии в непризнанном регионе составляет около 30%. Максимальная нагрузка в Приднестровье составляет 219 мегаватт, тогда как производство энергии – всего 154 мегаватта, что создает дефицит в 65 мегаватт.
- В то же время запасов угля на электростанции Приднестровья хватит только на январь.