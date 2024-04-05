Жаль дронов: в ГУР отреагировали на заявление Приднестровья об атаке БПЛА на воинскую часть

Непризнанное Приднестровье снова нафантазировало себе вражеский беспилотник, который якобы атаковал воинскую часть неподалеку от границы с Украиной. В ГУР тем временем уверяют, что это провокация.

В так называемом министерстве госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики пожаловались на очередной нежелательный дрон.

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В чем суть претензии сепаратистов

Непризнанное госучреждение сообщило, что 5 апреля в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть так называемого министерства обороны Приднестровья в Рыбницком районе, расположенного в шести километрах от границы с Украиной.

Сепаратисты говорят, что целью воздушного нападения якобы была станция радиолокации, которая получила повреждения. Также они заявили, что жертв нет, а полиция открыла уголовное дело.

"Жаль дронов"

В комментарии СМИ представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина не имеет никакого отношения к "инциденту" в Приднестровье. Более того, Киев в любом случае не стал бы тратить драгоценные дроны на осуществление подобных мелких провокаций.

Разведчик заметил, что есть отдельные силы, которые заинтересованы в дестабилизации региона под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу.

История с дроном уже неактуальна