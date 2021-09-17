Придумали ерунду, – Данилов не понял, почему он, луганчанин, должен говорить по-русски

Во время брифинга после заседания СНБО Алексей Данилов отвечал на вопросы журналистов. Один из них, который прозвучал на русском языке, заставил секретаря Совета нацбезопасности и обороны "напрячься".

Данилов попросил журналиста уточнить, потому что не совсем понял, что у него спрашивают. Причину он также озвучил – русский текст.

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Медийник уточнил, стоит ли перейти на украинский, в ответ он услышал от секретаря СНБО "я не знаю".

Диалог Данилова с журналистом:

Данилов: Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну, уж так произошло.

Журналист: Ну, вы из Луганска, вы же должны понять.

Данилов: Послушайте, если я из Луганска, то что вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Это придумали себе такую ​​чушь и сейчас вы несете то ее по миру.

Журналист: Так вы ответите на мой вопрос?

Данилов: Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, может быть не меньше, чем во Львове.

Смотрите видео разговора секретаря СНБО с журналистом:

На СНБО обсудили санкции за выборы в Госдуму

Отметим, что СНБО собрался на заседание 17 сентября. На Совете нацбезопасности и обороны обсудили финансирование сферы и безопасности на 2022 год. Также, по словам Данилова, договорились ввести санкции за участие в выборах в Госдуму на оккупированном Донбассе и в Крыму.

В список подсанкционных попали также 7 должностных лиц , которые имеют непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального.

Данилов также отчитался, что уже в августе заработала система мониторинга олигархов. Такое задание СНБО дали в соответствии с "антиолигархическим законопроектом".