В Белом доме рассказали, приедет ли Байден в Украину
Источник:CNN
Координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, планирует ли президент США Джо Байден приехать в Украину.
По словам Джона Кирби, Джо Байден не исключает визит в Украину. При этом говорить о каких-либо конкретных сроках представитель Белого дома не стал.
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Когда Байден может приехать в Украину
Кирби заявил, что в "подходящее время президент США сделает это, но сейчас не время".
Байден остается в тесном контакте с президентом Зеленским. Они общаются часто и часто. Мы сейчас фокусируемся на том, чтобы обеспечить Украину вооружением,
– добавил Кирби.
Напомним, что ранее журналист телеканала NBC News Петер Николас сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения России в Украину. По информации издания, рассматривается несколько стран, куда может приехать Джо Байден, в том числе Польша.
Мощная помощь от США
- Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подверг намерение вооружить Украину танками Abrams. Об этом он заявил на брифинге в среду, 25 января.
- Вооруженные Силы Украины получат от США 31 танк Abrams для защиты территорий и достижения стратегических целей.
- Американский лидер также объявил, что Штаты начинают обучение для ВСУ на Abrams "быстрее". Он отметил, что нужно время, чтобы поставить танки на поле боя, но конкретных терминов не озвучил.
- После получения танков Украина будет настаивать на передаче западных истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16.
- Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставки истребителей с Киевом и его союзниками.
- Ожидается, что вопросы передачи Украине истребителей могут обсудить во время следующей встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 14 февраля