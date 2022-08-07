Визит Эрдогана в Украину обязательно будет, – политтехнолог объяснил, почему это выгодно Турции
Реджеп Эрдоган 5 августа в Сочи провел переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Президент Турции также может посетить Украину.
Такое мнение 24 каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Переговоры между путиным и Эрдоганом в Сочи продолжались 4 часа.
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Шейтельман считает, что турецкий лидер не ограничится общением с кремлевским диктатором. По его словам, Эрдоган также намерен побывать в Киеве.
Визит в Киев обязательно состоится, потому что Эрдогану это очень нужно,
– подчеркнул политтехнолог.
Зачем Эрдогану ехать в Киев
Как отметил Шейтельман, приезд в Украину для президента Турции станет красивым шагом, который сможет выгодно представить его на политической арене.
Это человек хороших жестов. Человек, который сейчас демонстрирует свою силу. Он (Эрдоган – 24 канал) по-настоящему самый популярный лидер Турции. Поэтому он решится на любые смелые шаги и будет их совершать,
– сказал политтехнолог.
Он добавил, что турецкому лидеру было нелегко получить политическую власть в стране, однако он это сделал.
"Эрдоган шел к власти сложным путем. Не так, как путин. Эрдоган не был каким-то мелким агентом кгб", – сказал Шейтельман.
"Эрдоган – наш ситуативный союзник"
По словам политтехнолога, еще до войны из уст президента Турции звучали смелые заявления в поддержку Украины.
"Он решился предоставлять нам Bayraktar еще до войны, когда никто ничего не давал – ни наступательного, ни высокотехнологичного оружия", – отметил Шейтельман.
Однако, как подчеркнул эксперт, ошибочно полагать, что турецкий лидер – на стороне Украины. Эрдоган заботится только о собственных интересах и интересах Турции.
К нашему счастью, сегодня интересы Украины и Турции совпадают сильнее, чем интересы россии и Турции. Поэтому Эрдоган – наш ситуативный союзник,
– сказал он.
Михаил Шейтельман рассказал, возможны ли переговоры между Украиной и россией: смотрите видео
Позиция Турции относительно войны в Украине: последние новости
- Во время визита в Сочи Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что готов организовать встречу президентов Украины и россии в Турции. С начала полномасштабного российского вторжения турецкий лидер неоднократно заявлял о готовности провести встречу Владимира Зеленского и владимира путина.
- Политолог Николай Давидюк отметил, что, несмотря на заигрывание с москвой, Турция остается надежным партнером Украины в реализации стратегически важных проектов и направлений сотрудничества. Речь, в частности, о беспилотниках Bayraktar.
- Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что турецкий лидер просто играет с путиным, но не будет помогать россии оружием. По мнению Фейгина, Турция точно не будет передавать россии Bayraktar.