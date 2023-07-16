"Путин Шрёдингера": в ЮАР рассказали, приедет ли лидер России на саммит БРИКС
Источник:Eyewitness News
Владимир Путин оказался в затруднительном положении: с одной стороны, диктатор не признает ордер на его арест, а с другой – боится из-за ордера покидать Россию. Поэтому в ЮАР не знают, решится ли диктатор приехать в их страну на саммит БРИКС, что грозит ему задержанием.
Генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула рассказал, что Путин официально не подтвердил, что приедет на саммит БРИКС в Южной Африке. Вся проблема состоит в выдаче МКС ордера на арест главы российского государства.
К теме Унижение кремлевского карлика: поедет ли Путин в ЮАР на саммит БРИКС
ЮАР не получила официального подтверждения о том, приедет ли Путин
Мбалула намекнул Путину, что ему не стоит ехать на саммит. В частности, он сказал, что ЮАР является членом МКС, а потому "понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются".
Несмотря на то, что Россия саботирует продолжение "зернового соглашения", в свою очередь создающего продовольственный кризис, правительство ЮАР все равно работает над разрешением ситуации.
Представитель ЮАР жалуется на международные организации, мол, Южная Африка должна пересмотреть свое участие в них.
"Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам", – сказал он.
Что известно о саммите БРИКС и участии Путина
- В ЮАР с 22 по 24 августа состоится 15 саммит БРИКС. Участие в нем должны принять главы пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей. Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав, в том числе ЮАР.
- ЮАР уже предупредили о последствиях игнорирования ордера, если Путина не задержат в случае поездки в Южную Африку. Поэтому в ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту онлайн.
- Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Южная Африка должна соблюдать международное право и поступить "правильно", если президент Путин приедет в страну.
- В Офисе Президента рассказали, что в ЮАР "передумали" приглашать Путина на саммит БРИКС после разговора с главой ОП Андреем Ермаком.