Владимир Путин оказался в затруднительном положении: с одной стороны, диктатор не признает ордер на его арест, а с другой – боится из-за ордера покидать Россию. Поэтому в ЮАР не знают, решится ли диктатор приехать в их страну на саммит БРИКС, что грозит ему задержанием.

Генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула рассказал, что Путин официально не подтвердил, что приедет на саммит БРИКС в Южной Африке. Вся проблема состоит в выдаче МКС ордера на арест главы российского государства.

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ЮАР не получила официального подтверждения о том, приедет ли Путин

Мбалула намекнул Путину, что ему не стоит ехать на саммит. В частности, он сказал, что ЮАР является членом МКС, а потому "понимает свои обязательства, которые на нее возлагаются".

Несмотря на то, что Россия саботирует продолжение "зернового соглашения", в свою очередь создающего продовольственный кризис, правительство ЮАР все равно работает над разрешением ситуации.

Представитель ЮАР жалуется на международные организации, мол, Южная Африка должна пересмотреть свое участие в них.

"Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам", – сказал он.

Что известно о саммите БРИКС и участии Путина