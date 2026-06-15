Портнов за несколько дней до убийства приезжал в Украину: СМИ рассказали, при чём здесь Миндич

Бывший политик Андрей Портнов посетил Украину лишь один раз после начала полномасштабного вторжения России – за несколько дней до своего убийства. Его визит и возможные контакты в Украине в настоящее время стали предметом обсуждений в правоохранительных и политических кругах.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской правды".

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Зачем Портнов приезжал в Украину незадолго до убийства?

Андрей Портнов посетил Украину только один раз после начала полномасштабной войны – за несколько дней до своего убийства.

После того как стало известно об этом визите, правоохранители обсуждали версию, что слежка за Портновым могла начаться еще во время его пребывания в Украине. В то же время у следствия пока нет доказательств в подтверждение этой версии.

По информации нескольких источников в политических кругах, Андрей Портнов во время поездки в Украину встретился с Тимуром Миндичем, который сейчас фигурирует в деле НАБУ и САП. Сам Миндич эти утверждения не комментирует.

Источники, близкие к Портнову, уверяют, что он не поддерживал дружеских отношений с Тимуром Миндичем. Несмотря на это, по информации нескольких собеседников, Миндич периодически обращался к нему за помощью в вопросах, которые считались особенно сложными, ссылаясь на государственное руководство.

Андрей воспринимал Миндича как канал связи с первым лицом,

– вспоминает друг юриста.

Как рассказывают близкие к Портнову люди, о его поездке в Украину знали лишь единицы из ближайшего окружения. В то же время источники не исключают, что целью визита могли быть определенные дела или встречи. Один из товарищей Портнова отметил, что подобные поездки для человека его уровня обычно имеют веские причины.

Отметим, что на момент приезда Портнова в Украину в мае 2025 года у Тимура Миндича еще не было каких-либо серьезных юридических проблем. Правда, к тому моменту уже состоялись обыски НАБУ и САП у близкого товарища Миндича и, как выяснится позже, всей властной верхушки, вице-премьер-министра Алексея Чернышова.

После убийства Портнова стало известно о напряженных отношениях с тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. По словам его знакомых, Портнов не взаимодействовал с Ермаком так, как тот ожидал, и имел влияние на ряд процессов в государстве. Это, по словам источников, не устраивало Ермака, который стремился к большему контролю. Окружение Портнова также утверждает, что конфликт между ними длился давно и был системным.

Один из друзей Портнова рассказывает, что юрист рассматривал возможность открытого возвращения в Украину. Однако его последний визит прошел максимально незаметно, без фотофиксации, а подробности стали известны только после его гибели. По данным источника, во время пребывания в стране он также заезжал в свое имение в Козине.

Более чем за 13 месяцев до гибели Андрей Портнов при неустановленных обстоятельствах решил переписать это имение на своих детей.

Напомним, Портнов был убит 21 мая 2025 года в Испании. В марте 2026 года украинская делегация во главе с генеральным прокурором Русланом Кравченко отправилась в Мадрид. Это произошло через несколько недель после того, как был задержан подозреваемый в убийстве украинского экс-политика.

Сейчас украинские и испанские правоохранители ждут экстрадиции подозреваемого в убийстве Портнова Александра Азизова из Германии. А также ждут показаний Азизова относительно заказчика.