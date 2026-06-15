Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают журналисты "Украинской правды".

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Ключевым эпизодом расследования убийства Портнова стало задержание в Германии подозреваемого Александра Азизова, а также установление возможной причастности его брата Вели Азизова. По данным источников, следствие учитывает и то, что оба фигуранта имели российские паспорта, что расширило круг версий относительно возможных международных связей и мотивов преступления.

Следствие, как отмечают журналисты, установило подробную хронологию передвижений фигурантов после проверки телефонных номеров и цифровых следов. В частности, номер Вели Азизова фиксировался в Испании накануне и в день убийства, а уже через несколько часов после него он выехал через Францию в Германию. Далее его номер отследили в Турции и России. В определенные промежутки времени телефон лишь ненадолго появлялся в сети, после чего снова выключался – это существенно затрудняло отслеживание его перемещений.

Собеседники "УП" в правоохранительных органах сообщили, что следствие установило контакт Вели Азизова с жительницей Одессы, которая на момент появления информации о подозрении братьям находилась в Украине.

Во время допроса женщина по имени Юлия подтвердила, что знакома с братьями Азизовыми, и заявила, что они якобы были причастны к переправке наркотических веществ через границу. По ее словам, братья неоднократно обращались к ней за помощью в связи с этой деятельностью.

Также она рассказала, что в конце 2024 года братья попросили ее приобрести в Украине несколько камер GoPro и доставить их в Германию. Впоследствии они вместе отправились на автомобиле в Испанию, где вели себя торопливо, почти не останавливались в пути и избегали длительных остановок.

Как рассказала женщина, в окрестностях Мадрида братья оставили камеры в машине возле учебного заведения и отошли. Когда они вернулись, были заметно взволнованы и сообщили о сбое в технической части их действий. Она отмечает, что не была проинформирована о цели поездки или возможных объектах наблюдения, при этом считает, что именно Веля Азизов был лидером во время этой поездки и принимал основные решения.

Журналисты также выяснили, что перемещения подозреваемых между Украиной, Германией, Испанией и другими странами фиксировались еще раньше. Весной 2024 года их номер уже появлялся в Испании – это может указывать на предварительную подготовку или возможную слежку за будущей жертвой. Сейчас следствие продолжает анализ цифровых следов, маршрутов и контактов, чтобы восстановить полную картину событий и установить организаторов и заказчиков убийства.

Ранее "Украинская правда" уже сообщала, что до своего отъезда из Украины Вели Азизов много лет проживал на ее территории и активно перемещался между Украиной, Россией и другими странами.

Напомним, 51-летнего бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании 21 мая 2025 года. Это произошло утром, когда экс-политик подвозил своих детей в школу в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, входящем в автономное сообщество Мадрид.

9 июня стало известно, что к расследованию убийства присоединился Офис Генерального прокурора Украины . Уголовное производство по факту умышленного убийства уже открыто, досудебное расследование продолжается.

25 февраля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Портнова в Германии – им оказался гражданин Украины.