Китайцы не понимают Кремль: что должен прояснить визит Медведева в Пекин

Дмитрий Медведев второй раз с начала войны в Украине посетил с официальным визитом Китай. Там он встретился с руководством страны, в частности, с Си Цзиньпином. Этот визит, вероятно, нужен Пекину именно накануне инаугурации Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что руководству Китая нужно понять, как использовать Россию в дальнейшем выстраивании отношений с новой администрацией Белого дома. В то же время заместитель главы Совбеза России приехал в Китай отчитаться.

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Происходит работа в усиленном режиме

Давидюк напомнил, что во времена Советского Союза в Москву вызывали Мао Цзэдуна, тогдашнего главу Китая, и давали ему задания, а также пугали его войсками на границе. А сейчас все стало с ног на голову и приходится уже Путину с Медведевым ездить в Пекин и просить, чтобы им что-то давали, отчитываться.

Китай четко дал понять России, что Путин и Медведев публично говорят одно, а делают совсем другое, и Пекин – союзник Москвы – уже ничего не понимает. Поэтому Медведев лично поехал туда, чтобы объяснить, почему Россия пугает "Орешником", что она делает и вообще, кто они такие,

– предположил политолог.

На самом деле в Китае, по мнению Давидюка, не очень любят ни Медведева, ни Путина. В России китайцы воспринимают только коммунистическую партию – левые, коммунисты идеологически понятны и близки Пекину.

Китай, как считает политолог, знает как из России сделать нормальную плавающую баржу, потому что сейчас это тушка, которая разлагается. Поэтому Пекину приходится работать с Путиным и Медведевым, но их китайцы до конца не понимают.

Сейчас с ними происходит работа в усиленном режиме, потому что с избранием президентом США Дональда Трампа Китай хочет понять, где его место, как он будет себя позиционировать и как использовать Россию в своей игре. Это основная база для приглашения Медведева в Пекин,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович отметил, что визит заместителя главы Совбеза России в Китай может быть связан с заявлениями Пекина о необходимости завершения войны в Украине. К тому же Дональд Трамп отмечал, что именно Китай может помочь в решении этого вопроса, поэтому и руководство КНР, вероятно, пытается "подхватить тезис о войне в Украине, которую вбросил Трамп".