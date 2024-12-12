Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зазначивши, що керівництву Китаю потрібно зрозуміти, як використати Росію у подальшій вибудові відносин з новою адміністрацією Білого дому. Водночас заступник глави Радбезу Росії приїхав в Китай відзвітувати.

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Відбувається робота в посиленому режимі

Давидюк нагадав, що за часів Радянського Союзу до Москви викликали Мао Цзедуна, тогочасного главу Китаю, і давали йому завдання, а також лякали його військами на кордоні. А зараз все стало з ніг на голову і доводиться вже Путіну з Медведєвим їздити до Пекіну і просити, щоб їм щось давали, звітувати.

Китай чітко дав зрозуміти Росії, що Путін і Медведєв публічно говорять одне, а роблять зовсім інше, і Пекін – союзник Москви – вже нічого не розуміє. Тому Медведєв особисто поїхав туди, щоб пояснити, чому Росія лякає "Орешником", що вона робить і загалом, хто вони такі,

– припустив політолог.

Насправді в Китаї, на думку Давидюка, не дуже люблять ані Медведєва, ані Путіна. В Росії китайці сприймають лише комуністичну партію – ліві, комуністи ідеологічно зрозумілі і близькі Пекіну.

Китай, як вважає політолог, знає як з Росії зробити нормальну баржу, що плаває, тому що зараз це тушка, яка розкладається. Тому Пекіну доводиться працювати з Путіним та Медведєвим, але їх китайці до кінця не розуміють.

Зараз з ними відбувається робота в посиленому режимі, тому що з обранням президентом США Дональда Трампа Китай хоче зрозуміти, де його місце, як він буде себе позиціонувати і як використати Росію у своїй грі. Це основна база для запрошення Медведєва до Пекіну,

– підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович наголосив, що візит заступника глави Радбезу Росії до Китаю може бути пов'язаний з заявами Пекіну про необхідність завершення війни в Україні. До того ж Дональд Трамп зазначав, що саме Китай може допомогти в розв'язанні цього питання, тому й керівництво КНР, імовірно, намагається "підхопити тезу щодо війни в Україні, яку вкинув Трамп".