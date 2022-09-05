Поселок практически перестал существовать: шокирующие последствия российских обстрелов в Херсонской области
Россияне постоянно обстреливают украинские города и села, а некоторые из них практически сравнивают с землей. В частности, от действий оккупантов сильно пострадала Нововоронцовская община Херсонской области.
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. По его словам, в течение 6 месяцев от постоянных обстрелов страдают Нововоронцовка и Осокоровка, расположенные на берегу Каховского водохранилища. Они считаются прифронтовыми населенными пунктами.
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В Нововоронцовке разрушены 80 процентов зданий
Журналист рассказал, что поселок Нововоронцовка на севере Херсонской области практически прекратил существование. Более 80 процентов зданий там были разрушены или существенно повреждены. Среди них – абсолютно все объекты социальной инфраструктуры.
Местный сельсовет, фельдшерско-акушерский пункт, школы, детские сады – все это сплошные руины,
– констатировал корреспондент.
Вражеская артиллерия и минометы с легкостью достают до поселка, ведь он расположен менее чем в 5 километрах от линии столкновения. Оккупанты не пренебрегали такой возможностью, поэтому каждый день и каждую ночь обстреливали Нововоронцовку и остальную территорию общины.
Осокоровка разрушена еще больше
Еще более критическая ситуация в селе Осокоровка – там разрушено около 90 процентов зданий. Она страдала от слишком близкого соседства с оккупантами.
Осокоровка расположена чуть южнее, почти вплотную к ней проходит линия столкновения. Совсем близко начинаются линии укрепления россиян, которые они постоянно усиливают, подгоняя туда живую силу и боекомплекты на случай активных действий ВСУ. Корреспондент подчеркнул, что в этом направлении никогда не было спокойно.
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ВСУ освободили Высокополье
- Недалеко от Нововоронцовской общины расположен поселок Высокополье, который, к сожалению, был оккупирован россиянами. 4 сентября стало известно, что ВСУ освободили его – над поселком снова развевается украинский флаг.
- Наши защитники не только деоккупировали Высокополье, но и забрали себе подарки от врага – трофейные БМД-2.
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что в Высокополье россияне совершали ужасные преступления против местных жителей. Он назвал поселок "Бучей №2".