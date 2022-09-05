Про це 24 каналу розказав кореспондент з Кривого Рогу. За його словами, протягом 6 місяців від постійних обстрілів страждають Нововоронцовка та Осокорівка, розташовані на березі Каховського водосховища. Вони вважаються прифронтовими населеними пунктами.

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У Нововоронцовці зруйновано 80 відсотків будівель

Журналіст розповів, що селище Нововоронцовка, що півночі Херсонської області, практично припинило існування. Понад 80 відсотків будівель там були зруйновані або суттєво пошкоджені. Серед них – абсолютно усі об'єкти соціальної інфраструктури.

Місцева сільрада, фельдшерсько-акушерський пункт, школи, дитячі садочки – все це суцільні руїни,

– констатував кореспондент.

Ворожа артилерія та міномети з легкістю дістають до селища, адже воно розташоване менше ніж за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Окупанти не нехтували такою можливістю, тож щодня та щоночі обстрілювали Нововоронцовку та решту території громади.

Осокорівка зруйнована ще більше

Ще критичнішою є ситуація в селі Осокорівка – там зруйновано близько 90 відсотків будівель. Воно страждало від занадто близького сусідства з окупантами.

Осокорівка розташована трохи південніше, майже впритул до неї проходить лінія зіткнення. Зовсім близько починаються лінії укріплення росіян, які вони постійно зміцнювали, підганяючи туди живу силу та боєкомплекти на випадок активних дій ЗСУ. Кореспондент наголосив, що на тому напрямку ніколи не було спокійно.

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